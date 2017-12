EXKLUZÍVNA FOTOBANKA + prvé dojmy: megapixelová 3G Nokia 6630

Nokia 6630 je prvý telefón postavený na operačnom systéme Symbian Series 60, ktorý kombinuje 3G technológie s megapixelovým fotoaparátom.

16. jún 2004 o 16:03 Marián Pavel - SME online



Dizajn telefónu na prvý pohľad príliš nepresvedčí, no ak ho chytíte do ruky, zaoblenú spodnú časť si budete veľmi pochvalovať.

Nokia 6630 je prvou Nokiou po dlhom čase, ktorá nemá tlačidlo na zapnutie hore, ale na boku, tesne nad šachtou pre MMC kartu.

Na ľavom boku je ďalšie tlačidlo – na aktiváciu hovoru cez Push To Talk. V spodnej časti je Pop-port a konektor napájania elektrickej energie.

Masívny kryt šošovky fotoaparátu je len optickou záležitosťou. Samotný schovaný pod plastovým krytom je len o málo väčší ako predchodca vo VGA fotoaparátoch.

Nokia zatiaľ telefón len predstavila, uvedie ho až v poslednom štvrťroku, ešte stále preto pracuje na ovládacom softvéri. Dnes vám teda prinášame iba fotografie, no onedlho budeme môcť testovaciu verziu 6630 vyskúšať podrobnejšie.