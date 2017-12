Vatikán prvýkrát použije na doručenie dokumentu internet

20. nov 2001 o 13:16 TASR

Vatikán 20. novembra (TASR) - Pápež Ján Pavol II. použije vo štvrtok po prvý raz v dejinách na doručenie oficiálnych vatikánskych dokumentov do vzdialených krajín internet. Písomnosti vo štvrtok zašlú týmto spôsobom do najvzdialenejších provincií rímskokatolíckej cirkvi - do Austrálie a na Nový Zéland.

Dokument pod názvom Ecclesia in Oceania (Cirkev v Oceánii) pošlú e-mailom, pre "veľkú zemepisnú vzdialenosť a roztrúsenosť" územia, oznámil dnes Vatikán.

Bude to prvé pápežské posolstvo, ktoré bude k dispozícii len v elektronickej forme.