Prvý vírus pre mobilné telefóny je na svete

Antivírusová spoločnosť Kaspersky Labs oznámila, že detekovala prvý vírus pre mobilné telefóny. Podľa všeobecného očakávania napáda telefóny s operačným systémom Symbian.

16. jún 2004 o 9:05 Marán Pavel - SME online

Vírus s názvom Cabir je prvý vírus, ktorý sa šíri v mobilných sieťach. Podľa správ Kaspersky Labs však zatiaľ nenapáchal žiadne škody.

Podľa prvých informácií je autorom Vallez - tento pseudonym používa medzinárodná skupina tvorcov vírusov 29a. Tá zatiaľ vytvorila niekoľko známych vírusov: napríklad Cap, Stream, Donut a zároveň sa jej podarilo vytvoriť prvý vírus pre 64-bitové systémy Windows.

Vírus Cabir sa šíri prostredníctvom súboru s koncovkou SIS, užívateľ si ho najprv musí do telefónu nakopírovať a nainštalovať. Aby to urobil, autori alikáciu s vírusom prezentujú ako bezpečnostnú utilitu s názvom Caribe Security Manager.

Ak užívateľ infikovaný súbor v telefóne spustí, na obrazovke sa zobrazí nápis "Caribe". Červ sa zapíše do spúšťacieho adresára a spustí sa po každom zapnutí telefónu. Zároveň neustále vyhľadáva nové Bluetooth zariadenia v dosahu. Ak také zariadenie nájde, usiluje sa automaticky skopírovať.

Kaspersky Labs zatiaľ neobjavili žiadne iné deštrukčné vlastnosti vírusu, zdá sa, že ide len o testovaciu verziu, ktorá má preveriť fungovanie mobilných vírusov v praxi.

Prvého mobilného vírusu sa majitelia mobilov s OS Symbian momentálne nemusia obávať. Horšie sú však vyhliadky v budúcnosti: testovanie preukázalo, že Caribe je životaschopný a s určitosťou možno povedať, že ho už v krátkom čase bude nasledovať nejaká iná, deštruktívna verzia.

Obrana je a nie je jednoduchá: tomu, aby ste vírus aktivovali zabránite tým, že do svojho mobilného telefónu budete inštalovať len preverené aplikácie. Horšie je to s automatickým šírením vírusu - tu pomôže len inštalácia zabezpečeného firmware vášho mobilného telefónu.

Výrobcovia na novú hrozbu nepochybne okamžite zareagujú a nový firmware k telefónom s OS Symbian problém dočasne vyrieši. Čo však s užívateľmi, ktorí problém podcenia a nový firmware si do telefónu nenechajú nainštalovať? Práve oni budú tvoriť najväčšiu skupinu postihnutých...