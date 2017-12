Chyby digitálnych fotoaparátov

Počul som že digitálne fotoaparáty ktoré sú na trhu, majú niektoré nedostatky, ktoré sa dajú pri prehliadnutí fotografií ešte pred kúpou odhaliť voľným okom alebo v bežnom grafickom programe. O aké ide? Kristián

16. jún 2004 o 0:00 Milan Gigel

Typické nedostatky digitálnych fotografických prístrojov možno rozdeliť do dvoch základných skupín. Prvú skupinu chýb zapríčiňuje nedokonalá optika objektívov a druhú samotný digitalizačný senzor. Mnohé z chýb možno pomerne rýchlo odhaliť na okrajoch fotografií, hlavne v ich rohoch a na bočných stranách.

Ak sú rohy fotografie tmavšie ako jej stred, hovoríme o vignetácii. Tento jav je spôsobený tým, že na okraje digitalizačného čipu dopadá cez objektív menej svetla, ako do jeho stredu. Tento jav je najviac viditeľný vtedy, ak je objektív nastavený do širokouhlého režimu. Naopak, ak pomocou zoomu nastavíme maximálne priblíženie, nedostatok sa stráca. Neraz býva menšia svetelnosť rohov fotografií sprevádzaná i zmenami ich farebnosti. To je dôsledkom jednoduchej farebnej mozaiky snímača. Obe chyby však možno v grafickom programe na každej fotografii odstrániť.

V závislosti od komplikovanosti objektívu sa stretávame i s dvojicou ďalších chýb, ktoré vznikajú nerovnomerným lomom svetla prechádzajúceho cez sústavu šošoviek. V prvom prípade je to deformácia pripomínajúca "rybie oko" - stred fotografie akoby bol vydutý. Túto chybu vidno najmä pri fotografovaní architektúry a na makrosnímkach. Tento problém však možno odstrániť úpravou fotografie v grafickom programe. Ak sú však rohy fotografie okrem tvarovej deformácie i trochu rozmazané, ide o vážnejší problém, ktorý sa koriguje iba s ťažkosťami.

Posledným z typických problémov (okrem digitálneho šumu, ktorý badať na slabšie osvetlených fotografiach), je farebná abrebácia. Na mieste rozhrania dvoch kontrastných plôch (napr. bielej a čiernej) vznikajú nepríjemné zafarbenia, ktoré akoby tvorili farebného (typicky červenkastého alebo ružového) "ducha" kontrastného objektu posunutého o jeden bod kritickým smerom. Namiesto ostrej línie medzi čiernou a bielou tak vzniká akási farebná medzilínia, ktorá vznikla nedokonalosťou algoritmu odstraňovania farebnej mozaiky. Každá fotografia sa totiž vytvára z červených, zelených a modrých bodov v pomere 1:2:1. Senzor digitálneho fotoaparátu teda nezachytí cez objektív skutočné farby, ale iba body troch základných farieb s rôznou intenzitou vybudenia.

Nová generácia digitálnych fotoaparátov však prináša na trh technológie, ktoré všetky spomínané nedostatky dokážu odstrániť z hotovej fotografie ešte pred jej uložením na pamäťovú kartu. Zatiaľ však ide iba o horúcu novinku, dostupnú iba pri niektorých modeloch digitálnych fotoaparátov.