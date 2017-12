Atramentová tlačiareň má 20 rokov

16. jún 2004 o 0:00

Pred dvadsiatimi rokmi, v apríli 1984, sa na trhu objavila prvá sériovo vyrábaná atramentová tlačiareň HP ThinkJet (Thermal Inkjet), ktorá priniesla revolúciu v kancelárskej tlači. Dovtedajšie hlučné ihličkové tlačiarne a systémy s matricovým kolieskom určené hlavne pre výpočtové strediská začali pri osobných počítačoch nahrádzať malé čiernobiele tlačové systémy. Na rozdiel od svojich predchodcov boli tiché, vážili len niečo cez dva kilogramy a na tú dobu mali aj nízku obstarávaciu cenu okolo 495 dolárov.

Za jej vynájdenie môžeme vďačiť spoločnosti Hewlett Packard. Vývoj tohto spôsobu tlače sa začal v laboratóriách HP v americkom meste Palo Alto už v roku 1979, keď v kanceláriách celého sveta vládli mechanické písacie stroje. Vývojársky projekt niesol kódové označenie Svätá Helena. Inšpirácia názvom americkej sopky demonštrovala analógiu s procesom tlače. Atrament je pri tejto technológii v zlomku sekundy zahriaty, aby zväčšil svoj objem a tým sám seba vymrštil cez trysku na papier.

Už prvý model atramentovej tlačiarne ThinkJet priniesol so sebou tlačovú hlavu a zásobník na atrament vo forme jediného celku predstavujúceho jednorazový spotrebný materiál. Okrem klasickej čiernej náplne sa na trh dostali i náplne modré, červené a zelené. Nedalo sa však ešte tlačiť viacfarebne - len po výmene náplne vytlačiť celý dokument jedinou, napríklad modrou farbou. Problémom bola nutnosť používať špeciálny papier, čo brzdilo ďalší rozvoj tohto spôsobu tlače.

V roku 1987 s príchodom tlačiarne PaintJet na pracovné stoly zažiarili dokumenty i pestrými farbami. Štyri základné farby modelu CMYK umožnili doplniť čiernobiely text o farebné tabuľky a grafy. Kým počas vývoja tejto tlačiarne takmer všetci potenciálni zákazníci tvrdili, že vo svojich podnikoch farebnú tlač nepotrebujú, pri otázke, či je doplnok vo forme farebnej tlače atraktívny, odpovedali kladne.

Skutočný boom atramentovej tlače však nastal až v roku 1990 s predstavením legendárneho modelu DeskJet 500, ktorý sa stal najpredávanejšou bezúderovou čiernobielou tlačiarňou na svete. Keďže problém s kvalitou kancelárskeho papiera bol medzičasom vyriešený, nový spôsob tlače sa veľmi rýchlo ujal v kanceláriách i domácnostiach a čoskoro prišla i farebná mutácia tejto tlačiarne s označením 550C. Atramentová tlač tak získala "zelenú" na všetkých trhoch a stala sa z pohľadu nákladov lacnejšou alternatívou k laserovej tlači.

V tomto čase však už tlačiarne konštruovali aj konkurenčné spoločnosti ako Epson či Canon, ktoré predstavili alternatívne spôsoby prenosu atramentu na papier. Mechanizmus dopravy papiera a posunu hlavy bol však vždy nápadne podobný, najväčšou zmenou prešli samotné tlačové hlavy a pigmentové atramenty.

Dnes je bežnou praxou stretnúť sa v domácnostiach so šesť- a osemfarebnou fotografickou atramentovou tlačou či multifunkčnými zariadeniami so zabudovanými atramentovými tlačiarňami. Kým laserová tlač sa stala dominantnou v kanceláriách, atramentová tlač si drží prvenstvo v domácnostiach a pri fotografickej tlači. Nikdy však netreba zabúdať na to najpodstatnejšie. Cena atramentovej tlačiarne je iba zlomkom jej prevádzkových nákladov a výrobcovia si dotovaním tlačiarní len otvárajú priestor k biznisu so spotrebným materiálom - náhradnými náplňami.

MILAN GIGEL