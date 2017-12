Blogy - webbublina alebo nová forma žurnalistiky?

Blog - toto nepekné slovo znie ako označenie nejakého obzvlášť slizkého tvora z Pána prsteňov. Ide však o skratku slova weblog, teda internetový denníček. Blog je jednoduchá internetová stránka, ktorá umožňuje rýchle a bezproblémové publikovanie textov.

16. jún 2004 o 0:00 MARIAN JASLOVSKÝ(Autor píše svoj blog na adrese jaslog.blogspot.com.)

Typický blog obsahuje veľmi málo grafiky, no zato množstvo textu a odkazov na iné webové stránky. V poslednom čase sa však stávajú čoraz populárnejšími aj blogy obsahujúce len fotografie, ktoré môžu byť zasielané na stránku priamo z mobilného telefónu - napríklad na stránke fotolog.net má takéto blogy aj niekoľko Slovákov. FOTO - ZELDMAN.COM





Blog - toto nepekné slovo znie ako označenie nejakého obzvlášť slizkého tvora z Pána prsteňov. Ide však o skratku slova weblog, teda internetový denníček. Blog je jednoduchá internetová stránka, ktorá umožňuje rýchle a bezproblémové publikovanie textov. Jedinou podmienkou je pripojenie na internet. Definícia znie fádne, ale napriek tomu sa blogy stali v posledných rokoch doslova mániou.

Každý je publicistom

Osobné stránky nie sú na internete ničím novým. Dozvieme sa na nich väčšinou informácie o ich majiteľovi - kto je, kde býva, čo robí a čo ho zaujíma. Sú to vlastne nástenky či životopisy. Takéto stránky sú málokedy aktualizované pravidelne. Naproti tomu weblog je denník v oboch významoch slova - denný zápisník aj noviny vydávané každý deň. Blog je dynamický, na rozdiel od statickej osobnej stránky zachytáva formou veľmi osobných zápiskov myšlienkový proces autora, jeho zážitky alebo odkazy na zaujímavé články, ktoré čítal na internete.

Vytvorenie každej, aj najjednoduchšej statickej webovej stránky vyžaduje isté technické zručnosti a špeciálny softvér, nehovoriac už o komplikovaných redakčných systémoch internetových magazínov. Vďaka technológiám ako Blogger.com však už môže mať aj úplný technický antitalent svoj vlastný profesionálny a elegantný weblog. Potrebuje na to len internetový prehliadač a niekoľko minút času.

Bežné osobné stránky spravidla neumožňujú vpisovanie reakcií pod článok. Na weblogoch je vytvorenie diskusných fór veľmi jednoduché. Nejde teda len o komunikáciu autora so svetom, ale aj o komunikáciu čitateľov medzi sebou.

Hodnotu blogov markantne zvyšuje ich vzájomné prepojenie. Bloggeri - teda prevádzkovatelia blogov - vzájomne odkazujú na svoje denníky, uverejňujú linky na zaujímavé informácie na iných blogoch. Ak si teda nájdete weblog, ktorý vás zaujíma, je isté, že zároveň objavíte aj ďalšie blogy ľudí, s ktorými autor sympatizuje. Blogy vytvárajú vlastný systém, blogosféru, takže ich potenciál sa spája.

O čom píšu bloggeri a prečo?

Veľa ľudí cíti túžbu zachytávať prítomnosť, storočia na to slúžili denníky. Weblog je však vec verejná, súvisí trochu s exhibicionizmom - väčšina z nás má pocit, že žije zaujímavý život (a to je správne, pretože predstava vlastnej priemernosti je ubíjajúca). Známi českí bloggeri, Ivan Straka (gentleman.cz) či Daniel Dočekal (pooh.cz), sa priamo priznávajú ku grafomanstvu. Blog môže mať psychohygienický a terapeutický efekt, písanie očisťuje od vlastných problémov. Druhá vec je, že väčšinu ľudí nezaujíma, čo mal M. V. z Banskej Bystrice na obed a ako trávil víkend. Podľa kritikov blogov ich autori jednoducho zahlcujú web jalovými informáciami.

Grafomanstvo a osobné pohnútky však nie sú jediným dôvodom, prečo sa z človeka stáva blogger. Na internete nájdeme množstvo profesijných blogov - o počítačoch, mobiloch, programovaní, webdizajne alebo hoci o mäkkýšoch. Blogujú aj profesionálni novinári, píšu osobnejšie a o iných veciach, ako vo svojich novinách. Príklad je weblog Mladá fronta včera, ktorý založili novinári z MF Dnes (blog.lide.cz/mfvcera).

Blogy sú rajom nezávislej žurnalistiky. Ich autori sa môžu zaoberať kontrolou médií alebo vyslovovať svoje názory, ktoré by z akýchkoľvek dôvodov nemohli uverejniť inde. Weblogy sú najrýchlejším a najjednoduchším spôsobom publikovania informácie. Text nemusí prechádzať cez korektúry, schvaľovanie, čas publikovania sa ráta na sekundy. Preto blog môže byť veľmi pohotové médium. Špeciálnou kategóriou sú vojnové blogy, o ktorých sa začalo hovoriť počas vojny v Iraku. Vyslaní reportéri na nich uverejňujú trochu iné informácie, ako vo svojich materských médiách (www.kevinsites.net), zaujímavé pohľady ponúkajú aj blogy ľudí žijúcich v mieste konfliktu (dear_raed.blogspot.com). Vojnovým weblogom je venovaná stránka www.warblogs.cc.

Bublina alebo nová žurnalistika?

Skeptici hovoria o móde, o tom, že fenomén weblog vlastne neprináša nič nové. Nadšenci zasa prorokujú, že blogy časom vytlačia klasickú internetovú žurnalistiku. Faktom zostáva, že bloggeri väčšinou nie sú profesionálnymi novinármi a len malý zlomok zo státisícov blogov prináša skutočnú kvalitu. To však nie je dôvodom pochybovať o podstate blogov. Porovnať ich možno s elektronickou hudbou, ktorá priniesla možnosť realizovať sa množstvu mladých ľudí, ktorí nechceli alebo nemohli hodiny denne cvičiť na hudobnom nástroji. Zrazu stačilo ovládať softvér. Podobne je to s blogmi. Ak má niekto čo povedať, povie to veľmi jednoducho a svojich čitateľov si nájde. Ak nie, aspoň sa pobaví. Blogy nie sú ani bublina a asi nie sú ani publicistika budúcnosti. Vďaka nim je však internet - a tým aj náš život - zaujímavejší.

ZAUJÍMAVÉ BLOGY

Slovenské blogy

acidlog.fczbkk.com - kolektívny blog rôznych autorov

www.madaj.net/spravodaj - vraj prvý slovenský blog, najmä o informačných technológiách

www.elznic.net - ďalší "prvý slovenský blog"

slovakpresswatch.blogspot.com - blog "mediálneho policajta" Gabriela Šípoša

www.markoff.biz - blog mladého radikála o informačných technológiách a politike

www.ziak.sk - blog prevažne o programovaní a technológiách

Zahraničné blogy

Boingboing.net - jeden z najznámejších svetových blogov

blog.zmag.org/ttt - weblog slávneho lingvistu a ľavičiara Noama Chomského

Fury.com - populárny blog dizajnéra z Google

Oblomovka.com - blog technologického nadšenca a novinára Dannyho O'Briena

williamgibsonbooks.com/blog/blog.asp - bývalý blog kyberpunkového spisovateľa Williama Gibsona

sankey.ca/caesar - blogománii v minulosti podľahol aj Julius Ceasar

blogarama.com - katalóg tisícov blogov. (jas, tb)





Vytvorte si vlastný blog

Všetky potrebné nástroje na tvorbu weblogu nájdete na špecializovaných stránkach. Na Slovensku je "hniezdom" blogov stránka Blog.sk , v Česku www.bloguje.cz . Tam nájdete podrobné inštrukcie, ako si zriadiť svoj denníček.

Stále viac bloggerov používa prepracovaný systém Blogger, kde sa dá zriadiť weblog s doménou nazov.blogspot.com. Postup je jednoduchý. Na stránke www.blogger.com si vyberiete "Create your own blog now", zaregistrujete sa, pomenujete weblog a z bohatej ponuky si vyberiete výzor. A môžete písať, editovať príspevky, vybrať si nastavenia či vpísať popis blogu (Blogger už podporuje aj slovenské názvy dní v týždni). V tejto základnej verzii, ponúkanej zadarmo, si nemôžete vytvoriť diskusné fóra, ale riešenie je jednoduché: navštívite špecializovanú stránku www.haloscan.com , ktorá perfektne spolupracuje s Bloggerom, a riaďte sa inštrukciami. Z tejto stránky si potom môžete vaše poznámky nastavovať a administrovať (vymazávať a podobne). (jas)