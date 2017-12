Domén pribúda rekordným tempom

16. jún 2004 o 0:00

V prvom štvrťroku tohto roka bol na svete zaregistrovaný rekordný počet internetových domén, až 4,7 milióna. Celkový počet domén dosiahol 63 miliónov, jedna doména tak pripadá približne na každých 100 obyvateľov Zeme. Nové domény v súčasnosti pribúdajú dokonca rýchlejšie, ako počas "internetovej horúčky" v rokoch 1999 a 2000, povedali predstavitelia americkej spoločnosti VeriSign. Podľa nich je príčinou doménového boomu najmä záujem o novozavedené domény ako .biz, .info či .museum.

Ďalšou príčinou je nová možnosť registrovať už aj doménové názvy so špeciálnymi znakmi, ako sú napríklad arabské či čínske znaky alebo písmená azbuky. Napríklad v Rakúsku už možno od 1. apríla registrovať aj adresy s prehlasovanými písmenami, o ktoré tiež registrátori zaznamenali veľký záujem.

Podľa firmy VeriSign sa zo 63 miliónov celosvetovo zaregistrovaných domén skutočne používa len 72 percent. Zvyšné si zaregistrovali špekulanti, ktorí dúfajú, že na ich neskoršom predaji dobre zarobia. Počas dot-com boomu sa však používalo len 55 percent domén, takže počet špekulantov sa neustále zmenšuje.

Ďalšou novou doménou najvyššej úrovne, ktorá sa na internete objaví, by mohla byť atraktívna .iq. O jej pridelenie nedávno požiadal organizáciu ICANN Irak. Pridelenie tejto domény by mohlo rýchlo naštartovať internetové podnikanie v krajine, keďže by o registráciu určite prejavilo záujem aj množstvo zahraničných firiem. Štátom s najväčším šťastím na internetovú doménu je zatiaľ ostrovček Tuvalu, ktorému bola pridelená koncovka .tv - príjmy z predaja domén s touto príponou dnes tvoria najväčšiu časť príjmov jeho štátneho rozpočtu.

(tb, tasr/apa, afp)