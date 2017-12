Vynálezca webu sa konečne dočkal odmeny - odovzdala mu ju fínska prezidentka

15. jún 2004 o 21:49 TASR

Helsinki 15. júna (TASR) - Tvorca celosvetovej siete World Wide Web, britský fyzik Tim Berners-Lee, sa dnes konečne dočkal finančnej odmeny za svoj neoceniteľný počin - ako laureát prvej Miléniovej technologickej ceny dotovanej miliónom eur (asi 40 miliónov Sk).

Ocenenie, ktoré 49-ročnému vedcovi odovzdala fínska prezidentka Tarja Halonenová, patrí k najväčším v oblasti vedy a techniky. S podporou fínskej vlády bude odovzdávané každé dva roky za výnimočné technologické prínosy, ktoré pozitívne zmenili každodenný život.

Hoci sa na rozvoji internetu podieľalo mnoho vedcov, na spôsob prechodu z dokumentu na dokument jednoduchým kliknutím myši prišiel práve Berners-Lee, ktorý tiež naprogramoval prvý "browser" - prehliadač webových stránok.

Sieť WWW spustili v roku 1991 na európskom stredisku pre nukleárny výskum CERN pri Ženeve. Jej sprístupnením verejnosti dostal svet prostriedok ľahkého prístupu k informáciám, ktorý revolucionizoval spôsoby práce a komunikácie. WWW je medzičasom najobľúbenejšia služba na internete, pre ktorý je pri bežnej komunikácii synonymom.

Berners-Lee však trval na tom, že jeho vynálezy by nemali byť patentované, aby mal k nim každý bezplatný prístup, čím sa ukrátil o nepredstaviteľné bohatstvo, ktoré od čias jeho prvej myšlienky putovalo už do vrecka nejedného webového milionára.

Medzinárodná porota, ktorá posudzovala 74 nominácií, vyzdvihla význam vedcovho rozhodnutia nesnažiť sa o speňaženie vlastných technológií. Sám Berners-Lee tvrdí, že by s tým nikdy neuspel a ak by žiadal poplatky, dnes by sme nemali WWW, ale len mnoho malých sietí.

Uchováva si tiež skromnosť, pokiaľ ide o vlastné úspechy. Ako pri preberaní ceny uviedol, len "som dával dokopy mnoho vecí, ktoré už existovali, a pridal maličký kúsok". Podľa predsedu poroty Pekku Tarjannena však "nikto nepochybuje, kto je otcom WWW, okrem samotného Bernersa-Leeho".

Berners-Lee dnes vedie neziskový normotvorný inštitút World Wide Web Consortium (W3C) pri známom bostonskom Massachusetts Institute of Technology (MIT). Vlani v decembri ho v Británii povýšili do rytierskeho stavu. Na internete: www.technologyawards.org www.w3.org/People/Berners-Lee/