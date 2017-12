Video a info k českej stealth akcii El Matador

15. jún 2004 o 18:38 Juraj Chrappa

El Matador je zakrádacia akcia videná z pohľadu tretej osoby a zasadená do mierne exotického prostredia Južnej Ameriky. Silný príbeh by mal byť plný zvratov a napínavých situácií. Prostredie plné korupcie, pomsty, morálnej rozštiepenosti a pokrivenej spravodlivosti dáva priestor na množstvo akcie a zaujímavých misií. To mohli príbeh rovno zasadiť aj na Slovensko, námetov na akčné časti by bolo tiež viac než dosť ;). Pre tentokrát si však budeme musieť vystačiť z Južnou Amerikou, kde sa vžijeme do kože agenta DEA. Vašim konečným cieľom je likvidácia Narkomafie a pomsta smrti vášho brata...

V hre budete postupovať príbehom, využívať rôzne antizločinecké "utility" a likvidovať stále inteligentnejších bossov. Tí majú dokonca schopnosť rozdávať rozkazy svojim podriadeným gangstrom. Pri súbojoch je vhodné využívať taktiku - niekedy sa je nepriateľom lepšie vyhnúť, ako s nimi bojovať. Ak by hra vyzerala tak dobre, ako ju predstavuje trailer, mohlo by sa jednať o zaujímavý kúsok.

Zdroj: tlačováspráva