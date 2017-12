Prvý (podrobný) pohľad na Nokiu 3220: svetla nie je nikdy dosť!

MOBIL.SME.SK vám ako prvý priniesol exkluzívne informácie a fotobanku novinky Nokie 3220 a po viac ako týždňovom testovaní vám prinášame naše prvé dojmy.

15. jún 2004 o 16:30 Marián Pavel - SME online

Začneme tým, že nás Nokia 3220 veľmi príjemne prekvapila...

Dizajn a klávesnica

Dizajn telefónu v podstate vychádza z klasickej koncepcie, pričom ho návrhári osviežili dvomi prvkami: výstupkami po bokoch a tvarovaním klávesnice.

Spredu sa telefón trocha podobá na model 3100, má rovnako veľký displej (128 x 128 bodov) a podobne usporiadanú klávesnicu. Okolo displeja a klávesnice je „pochrómované“ lemovanie. Nad displejom je priehľadná časť plastu, ktorá odhaľuje útroby reproduktoru. Toho, prečo dizajnéri použili priehľadný plast sme sa nedopátrali.

Zaujímavé sú boky telefónu. Priamo z tela na nich vystupujú dve obliny na každej strane, ktoré imitujú mliečne sklo. Okrem toho, že pri zvonení veľmi silno svietia a blikajú, podstatne zlepšujú ergonómiu telefónu. Vďaka nim telefón prekvapujúco dobre sadne do ruky, nadôvažok, použitý plast nekĺže, o to lepšie sa telefón drží.

Navrchu je klasicky tlačidlo na zapnutie/vypnutie a prepínanie profilov, dole zas pop-port a konektor na pripojenie nabíjačky.

V zadnej časti je očko fotoaparátu s krytom, pod ktorý si možno vložiť vlastný vystrihnutý obrázok.

Klávesnica je rozdelená do dvoch častí: prvá združuje navigačné a funkčné tlačidlá a druhá samotné klávesy. Celkovo je klávesnica rozdelená vizuálne na tri stĺpce a tri riadky.

Dva riadky sú spojené do jedného bloku, v strede bloku je priehlbina aby bolo možné klávesy lepšie nahmatať. Netradičné usporiadanie nebráni rýchlemu písaniu esemesiek a s telefónom sa veľmi dobre pracuje.

Ovládanie

Ovládanie telefónu zabezpečuje päťsmerové tlačidlo, dve funkčné tlačidlá a tlačidlá pre prijatie a odmietnutie hovoru.

Z ovládania päťsmerového tlačidla sme nemali príliš dobrý pocit: má príliš veľkú vôľu a ak chcete na prvý raz trafiť požadovaný smer stlačenia, potrebujete cvik. Funkčné tlačidlá sú v poriadku, ovládajú sa dobre.

Displej

Nokia v trojkovom rade zatiaľ displeje nezväčšuje, no kopíruje trendy aspoň v tom, že zvýšila počet zobrazených farieb na 65000 farieb. Displej už nie je tak dobre čitateľný na dennom svetle, no zasa zobrazuje vernejšie a živšie farby.

Menu telefónu

Menu telefónu vychádza z osvedčenej Series 40, ktorú majú všetky nové telefóny strednej i vyššej triedy. Vďaka lepšiemu displeju prešli veľkými zmenami ikonky: teraz sú farebnejšie s krajšou animáciou. Menu je štandardne rozdelené do skupín, hlavné skupiny charakterizuje ikona, submenu je textové v riadkoch.

Funkcie

Nokia 3200 ako študentský telefón mala dva kľúčové doplnky: FM rádio a praktické svietidlo. Z nepochopiteľných dôvodov Nokia 3220 tieto dva populárne doplnky nemá, no pribudli zas iné. Ťažko však povedať, či rovnako praktické.

V prvom rade, Nokia 3220 je prvý telefón (ak poznáte iný, opravte nás, prosím), z ktorého možno odoslať flash SMS. Flash SMS je druh textovej správy, ktorá sa nekompromisne objaví priamo na displeji príjemcu. Z Nokie 3220 ju možno poslať v cene bežnej esemesky.

Okrem flash SMS môžete z telefónu odoslať aj bežnú SMS a MMS. Okrem textoviek v telefóne nájdete aj instant messenger a nový e-mailový klient (GMX SMTP). Zaujímavé je aj počítadlo prijatých a odoslaných správ – tí ktorí často esemeskujú získajú okamžitý prehľad. Práca so správami patrí k hlavným prednostiam telefónu.

Práca s kontaktmi je jednoduchá, no telefón neponúka veľa možností. Zoznam je 5-položkový (general, mobile, home, office a fax).

V položke Organizér nájdete päť aplikácií: alarm, kalendár, pripomienkovač, poznámky a synchronizáciu.

Významnými zmenami prešiel budík – Nokia sa konečne po rokoch prebrala a na žiadosť užívateľov pridala opakovanie zvonenia s nastavením dní a ľubovoľný výber tónu budenia. To je však všetko. Nastaviť môžete iba jeden čas zvonenia. Zdá sa, že sa Nokia ešte stále nepoučila a nevšíma si možnosti, ktoré ponúka konkurencia.

Kalendár, poznámky a pripomienkovač neprinášajú žiadne zmeny, už tradične sú prehľadné a nenáročné na obsluhu.

Ďalšie aplikácie – kalkulačka, elektronická peňaženka a stopky - takisto patria k bežnej výbave Nokií.

V telefóne nájdete prekvapujúco až 5 hier: Club Pinball, Dance Delight, Phantom Spider, Adventure Race a Water Rapids. Všetky sú pekne animované a využívajú zvukové efekty.

Nastaviť si môžete šesť rôznych profilov správania telefónu. V rámci personalizácie si môžete zvoliť témy menu, pozadie, šetrič obrazovky, logo operátora, farebné schémy. Vybrať si môžete z bohatej ponuky. Animáciám dominuje kreslený maskot Nokie: dinosaurus Emo.

Nokia zatiaľ v každom novom telefóne mení zvonenia a zvuky, zmeny sa nevyhli ani modelu 3220. Nové polyfonické zvonenia sú atraktívne a znejú veľmi dobre.

Zaujímavé je, že Nokia neponúka žiadne voľby na ovládanie svetelných efektov: môžete ich len zapnúť a vypnúť.

Pre užívateľov sú k dispozícii 4 MB zdieľanej pamäte. Na internet sa dostanete cez GPRS triedy 10, telefón však podporuje aj rýchly prenos dát EDGE a staršiu variantu HSCSD. Internetové stránky je možné prezerať cez XHTML prehliadač (WAP 2.0).

Za veľký hendikep možno považovať absenciu infraportu: ak chce užívateľ do telefónu dostať multimediálny obsah, musí využiť platené služby operátora. Po otvorení krytu sme v telefóne našli konektor na kábel, takže po oficiálnom uvedení bude pravdepodobne možné použiť aspoň tento variant.

Ako príslušenstvo sa budú k telefónu dodávať zaujímavé kryty: pomocou špeciálnych diód bude možné s telefónom písať vo vzduchu, ďalší kryt zas bude inak blikať pri rôznych stavoch telefónu.

Fotoaparát

VGA fotoaparát je skôr priemerný, určený len na nenáročnú zábavu. Fotiť môžete v troch módoch: standard, portrait, night a v troch úrovniach kvality: high, normal, basic. Za povšimnutie stoja len svetelné efekty počas odpočítavania samospúšte. S fotoaparátom môžete snímať aj krátke video.

Batéria

Nokia do telefónu dodáva batériu Li-Ion s kapacitou 760 mAh. Jej výdrž je dobrá: aj napriek zapnutým svetelným efektom sme telefón nabíjali raz za 4-5 dní.

Celkové hodnotenie

Nokia dokáže robiť veľmi dobré telefóny pre teenagerov. Pri modeli 3200 zvolila veľmi slušnú výbavu, no s príliš odviazaným dizajnom príliš zákazníkov nepresvedčila. V modeli 3220 sa vrátila späť medzi „smrteľníkov“ a ponúkne slušne vybavený mobil. Najväčšie výhrady máme k päťsmerovému tlačidlu, ktoré je veľmi nepresné. Verme, že na ňom Nokia do oficiálneho uvedenia telefónu na trh ešte popracuje...

