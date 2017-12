Slovak Telecom spúšťa platenú SMS bránu

15. jún 2004 o 15:45

Slovak Telecom prináša k 1. júlu zákazníkom svojich internetových služieb viacero noviniek. Všetkým, ktorí si chcú uľahčiť komunikáciu a spríjemniť každodenný život, spoločnosť ponúka službu SMS z webu.

Služba umožňuje zákazníkom posielať SMS správy z internetu na mobilné čísla. Kvôli zmene obchodných podmienok so spoločnosťou Eurotel je zároveň Slovak Telecom k 1. júlu nútený zmeniť podmienky služby SMS Notifikácia. Táto služba umožňuje posielanie notifikácii o novom e-maile formou SMS správ na mobilný telefón.

Od 1. júla 2004 uvádza Slovak Telecom novú službu - SMS z webu. Služba, ktorá umožňuje posielanie SMS správ z internetu na mobilný telefón, je poskytovaná samostatne a nie je viazaná na inú službu Slovak Telecomu.

Zákazníci si budú môcť vybrať buď platbu podľa počtu odoslaných SMS za mesiac alebo využiť pripravené zvýhodnené balíky, ktoré obsahujú 50 resp. 100 SMS správ za mesiac. Každá SMS nad rámec predplatených SMS správ je spoplatňovaná osobitnou sadzbou. Službu zriaďuje Slovak Telecom záujemcom bezplatne, poplatky za využívanie služby sú zákazníkovi účtované v telefónnom účte.

Počet predplatených SMS za mesiac Mesačný poplatok (v SKK bez DPH) Cena SMS mimo predplatený paušál (v SKK bez DPH) SMS 0 0,00 1,90 SMS 50* 50 69,00 1,70 SMS 100* 100 119,00 1,50

* Služby SMS 50 a SMS 100 si je možné predplatiť aj na 6 mesiacov, čím zákazník získa 10 % zľavu. Ceny sú v platnej tarife ST Online, ktorá je od 15.6.2004 k dispozícii na miestach predaja ST.

Ku každej mailovej schránke má užívateľ zároveň od 1.7.2004 k dispozícii odoslanie piatich SMS správ zadarmo.



SMS Notifikácia

Službu SMS Notifikácia Slovak Telecom poskytoval doteraz bezplatne. V súvislosti so zmenou obchodných podmienok so spoločnosťou Eurotel, je však Slovak Telecom nútený zmeniť podmienky jej poskytovania.

S účinnosťou od 1. júla 2004 prechádza služba do kategórie doplnkových služieb elektronickej pošty a bude spoplatňovaná podľa platnej tarify ST Online. Služba nie je poskytovaná samostatne, je viazaná na služby elektronickej pošty alebo služby internetového prístupu ST Online. Preto je možné objednať si SMS Notifikáciu iba k programom služby elektronickej pošty (ST Online MAIL), k službám internetového dial-up prístupu (ST Online Dial) a k službám pripojenia do internetu prostredníctvom technológie ADSL (ST Online DSL).

Služba poskytuje odosielanie notifikačných SMS správ o novej pošte v mailovej schránke na mobilný telefón, či už do siete Orange alebo Eurotel. V mailovej schránke je možné zapnúť si alebo vypnúť konkrétny filter a nastaviť podmienky jeho platnosti, napr. na aké telefónne číslo má byť SMS Notifikácia zaslaná.

Portfólio služieb SMS Notifikácie

Zákazník si môže vybrať možnosť spoplaťňovania podľa počtu odoslaných SMS Notifikácií alebo využiť pripravené zvýhodnené balíky, ktoré obsahujú 50 resp.100 predplatených notifikačných SMS správ za mesiac.