CSI: Dark Motives - je vrahom záhradník?

Práca moderného detektíva nie je vôbec jednoduchá záležitosť. Už to nie je tak o intuícii a zmysle pre detail, nie je to žiadny Sherlock Holmes. Dnes sa príde na miesto činu, vytapetuje sa všetkými možnými i nemožnými chemikáliami, vezmú sa odtlačky prsto

15. jún 2004 o 15:11 Ján Kordoš

v, vlasy, kúsky kože a neviem čo ešte, comp vypľuje meno osoby a hurá, bežíme zatknúť vraha.

CSI: Dark Motives vychádza zo seriálovej predlohy, ktorú však tak skoro neuvidíme na našich obrazovkách, najprv si svoje musí odkrútiť deviata séria Komisára Kexa a x-tá časť argentínskej telenovely o hluchej/slepej/tlstej/chudobnej slúžke, z nej sa zrazu stane nádherná/bohatá/sladká slečna, ktorá si vezme toho, s ktorým si to rozdávala celý čas. Aby som to celé zhrnul, v krajine všetkých možností beží seriál zameriavajúci sa na prácu moderného detektíva. Sú analyzované postupy, nové techniky a vyšetrovanie tak vyzerá skutočne in.

Tak som sa s detským nadšením vrhol na prácu detektíva v očakávaní vyšetrovania ako v kultovom filme Seven a... a dopadol tvrdo na hubu. Rovnako ako každé decko s pipíkom túži byť detektívom, policajtom, či hasičom (v tomto sa mi dievčenské sny v podobe tety učiteľky zdali vždy absurdnejšie a bránicu trhajúcejšie), časom vytriezvie a rýchlo sa dostane z rúk pekelných. Rovnako som aj ja začal rýchlo cúvať späť s myšlienkou, že toto vyšetrovanie svojou zábavnosťou pripomína chrupiho prednášky o písaní :) (kordi! v tomto odstavci si použil minimálne tri nespisovné slová, toto sa odrazí na tvojom honoráre... - by chrupi :).

Dark Motives navyše nie je prvé dielko na hernej scéne, ale ide o pokračovanie, ktoré si mohli hráči vyskúšať približne pred rokom. Do mojich rúk sa nedostalo, takže porovnávať nemôžem, no podľa ohlasov na internete ide takmer o kópiu predošlého diela, čo by nebolo až také zlé, keby pôvodný CSI nebol mierne podpriemerná hra. Ak náhodou máte prístup ku kanálu Discovery, kde raz za čas beží vyšetrovanie nejakého zločinu, či príčiny smrti, určite viete, že ide o zaujímavý dokument, ktorý sa oplatí pozrieť. V Dark Motives sa vybrali podobným smerom, no je niečo iné pozerať sa na to a hrať.

Je to jednoducho nuda. Posledné hry s detektívnou zápletkou (Jack the Ripper, prípadne staršie Post Mortem) neboli až tak zúfalo unavujúce. Tu máme 5 prípadov, ktoré vyriešite behom pár hodín a MOŽNO vám budú pripadať zaujímavé. Hneď prvý ma trošku zarazil. Mal som vyšetrovať príčiny pádu motorkára, ktorý ešte žil. Veril som v zlomené väzy a dokaličené telo, ale ten parchant ležal v nemocnici a takto si skutočne nepredstavujem ideálny prípad pre začiatok hry. Nepomohol ani povzdych, ale viera v lepšiu budúcnosť. Ďalšie prípady sú o niečo zaujímavejšie, ale principiálne sa mohli tvorcovia hry na začiatku pochlapiť s niečim lepším.

Vyšetrovanie prebieha takmer u každého prípadu na chlp (a teraz myslím taký maličký a jemný chĺpok, ktorý vyraší na tvári pubertiaka) rovnaké. Dosteneme info k prípadu, zájdeme si na miesto činu, pozbierame stopy, prcháme s tým do labáku, získame povolenie na domácu prehliadku niektorých priestorov, ukážeme prstom na vraha/tvorcu nešťastia s úsmevom na perách, zapálime si víťaznú cigaru, zájdeme do baru, na striptíz, užijeme si a ráno nás čaká opica v náručí s ďalším prípadom. Škoda, že posledne menované veci sa v hre nevyskytujú, bolo by to aspoň aké-také oživenie.

Takto narýchlo to znie jednoducho, ale v praxi ide o trošku náročnejšiu činnosť. Dôkazy zbierame rôznymi metódami. Odtlačky prstov, pneumatík, zbieranie kvapalín... jednoducho metód je tu dosť a nechýba ani klasická lupa (v modernom prevedení samozrejme, s tou svojou, čo máte doma v šuflíku, môžete maximálne upaľovať mravčekov) a UV. Dôležitou súčasťou sú dialógy s podozrivými osobami, určenie okruhu páchateľov, ale to si ešte odskočíte do labáku, kde budete skúmať odtlačky prstov, prípadne sa hrabať pod mikroskopom. Všetky ostatné analýzy za vás spraví asistent v labáku. Informácie, vrátane rozhovorov sa vám zapisujú a vy si môžete na základe týchto zápiskov vytvoriť predstavu o motíve činu a tu to konečne pripomínalo pátranie.

Lenže prípadov je málo a sú také... klasické, o aké zakopnete takmer všade. Uznávam, že v hre ste uchom a nováčikom sa nedávajú extra náročné prípady, ale toto je hra. Postupne v hre to síce začne naberať na obrátkach a vyšetrovanie začne byť čiastočne zaujímavé, no nemyslím si, že by hráči uprednostnili práve tento spôsob hrania. S nostalgickou slzou v oku spomínam na Black Dahliu, ktorá mala výborný príbeh a bola to detektívka ako hrom. Tu je najväčšou slabinou práve príbeh, ktorý sa člení medzi päť prípadov, ale ani jeden nie je hlbšie rozobraný a nedokáže vtiahnúť hráča až tak do deja. CSI: Dark Motives je totiž adventúra a v nich je najdôležitejší príbeh. Nečakajte žiadne zamotané príbehy a lá Gabriel Knight, dočkáte sa len stereotypnej práce detektíva.

Podľa textu zatiaľ nie som zo samotnej hry veľmi nadšený, ale ešte nás čaká hodnotenie, ktoré to všetko vysvetlí a možno vás presvedčí/odradí od zadováženia si Dark Motives.

GRAFIKA 5 / 10

Nie je to až tak zlé, ale je vidieť, že engine hry už má svoje najlepšie roky za sebou. Pohybujete sa skokmi po statických obrazovkách, v ktorých vytŕčajú 3D postavičky, čo síce vyzerá celkom fajn, ale šedé prostredie je nevýrazné. Nemyslím tým ponuré, či depresívne, ale úplne nevýrazné. To len aby sme si rozumeli :). Detailnosť prostredia je mizerná, mnoho vecí síce vyzerá na prvý pohľad príjemne, ale chýba tomu niečo, čo by prostredie viac oživilo.

INTERFACE 5 / 10

Ovládanie je zo začiatku nekomfortné, ale dá sa na to zvyknúť, takže postupne si osvojíte preklikávanie sa v spodnom menu, to je však neuveriteľne obrovské. Hru inak ovládate klasicky myšou, kurzor si môžete nastaviť dynamický (pre vyššiu náročnosť je tu voľba statického a potom nasleduje klasický pixel hunting), ale ergonómia asi nikomu nič nevraví. Nechápem prečo pri dialógoch musím ísť do pravého rohu, kde je text menej čitateľný, keď klasické pokecy sa vypisujú v spodnom menu. Podobné maličkosti možno vyzerajú nevinne, ale ak sa ich nazbiera viac, ovládanie sa síce nestane nepríjemným, ale do pocitu blaha to má skutočne ďaleko.

HRATEĽNOSŤ 5 / 10

Nalejme si za pohár čistého mlieka (cez skúškové nepijem a nepríjemné hlasy v pozadí nech nešomrú) a povedzme si na rovinu dosť podstatnú vec. Kto z hráčov pozná seriál? Nech nežeriem, ale pochyujem o tom, že by niekto zo slovenských playerov videl niektoré epizódy. V tom je ten hlavný problém. Pre mňa bola hra nudná, viac by ma oslovil precíznejší príbeh, takto to bolo akoby vytrhnuté z konceptu.

Samozrejme, že sa nájde zopár fanúšikov, ktorých hranie bude baviť, ale ja som s hrateľnosťou nebol až tak spokojný. Ide o taký feeling, ktorý sa nedá popísať, ale mal som neustále pocit, že sa pýtam sám seba, prečo sa tu trápim. Alternatívou mi pripadalo nakupovanie a JA som sa vrhol do obchodu a podotýkam, že úplne dobrovoľne. Ešte stále mám totiž v pamäti klasické ženské nakupovanie. Hodinka sem, hodinka tam, ešte toto a nič si to nekúpi...

MULTIPLAYER

Hra ho nepodporuje.

ZVUKOVÉ EFEKTY 7 / 10

Ozvučenie predmetov ma nevyviedlo z rovnováhy a bolo celkom prijateľné. Skutočne sa mi nechcú popisovať všetky zvuky... štetcom ak šmejdíte po povrchu, znie to skutočne akoby ste štetcom šmejdili po povrchu. Radšej sa zameriam na dabing. Podľa slov tvorcov hry, jednotlivé postavy nadabovali ich herci, ktorí tieto postavy hrajú aj v seriáli, čo si síce zaslúži potlesk, no u mňa to je len jednou rukou. Hercov nepoznám, seriál som nevidel, takže veľký orgazmus z toho u mňa nebude... Dabingu sa však nedá uprieť kvalita, takže aspoň spokojne kývam hlavou.

HUDBA 4 / 10

Budem zlý a nikto mi v tom nezabráni. Hudba by nebola možno zlá, ale tak neuveriteľne nevýrazné ozvučenie si nepamätám. Ešte sa mi totiž nestalo, aby som si pri písaní nepamätal hudbu a musel kvôli tomu spúšťať hru (v mojom prípade inštalovať, sputiť, Billové Wokná padajú ako hrušky na jeseň – rýchlo a v tú najnevhodnejšiu chvíľu). Melódie mi pripadali nemastné neslané, neboli zlé, ale neohromila ma ani kvalita, ani kvantita.

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 5 / 10

Hra nie je vôbec náročná a aj keď sa zaseknete, môže vám pomôcť partner (pracovný). Repetetívnosť nulová, to sa však pri adventúre dá čakať. Ak raz odhalíte vraha, odhalíte ho znovu rovnakým spôsobom. Náročná hra určite je, ale nie je to svojou zložitosťou ako opakovaním činností. Inteligenciu potrebujete, ale nečakajte žiadne La Placeove transformácie.

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 5 / 10

Bude to znieť zarážajúco, ale hru neodporúčam takmer nikomu, hoci dostala priemerné hodnotenie. Mne do noty nesadla vôbec, nemal som pocit, že sa niečo deje, no fandovia seriálu (počet = 0) a zopár nadšencov si hru vychutná aspoň na nejakú dobu. Ide o čisto americkú záležitosť, bez ktorej v pohode prežijete. Pre nás (myslím tým Európanov) sú vhodnejšie klasické adventúry a nie komerčné výstrelky, ktoré ťažia len zo seriálu.