Adventúra Gooka 2 ma vlastný web a nové screenshoty

15. jún 2004 o 12:58 Juraj Chrappa

Autori tvrdia, že je hra klasická point and click adventúra, aj keď je v 3D, obsahuje niektoré akčné pasáže a jednoduchý RPG systém. Takisto sa bude občas bojovať, ale vraj to nebude najpodstatnejšia časť hry. Svedčí o tom tiež turn-based systém bojov. Akcia sa však netýka len potýkania sa s nepriateľmi ale aj pri riešení rôznych hádaniek. V každom prípade väčšinu času strávite skúmanim krásneho fantasy sveta, diskutovaním s postavami, zbieraním predmetov a uvažovaním ako ďalej. Presne to čo v každej poriadnej adventúre. Uvidíme, ako to celé dopadne už tento rok. Dovtedy môžete skúmať novú webovú stránku na www.gooka.com, screenshoty v našej galérii a staršiu videoukážku z hry.

Zdroj: tlačováspráva