ST poskytne prístup k detailnému výpisu volaní na internete pre niektoré služby

15. jún 2004 o 9:23

Od 1. júla 2004 bude spoločnosť Slovak Telecom poskytovať detailný výpis volaní pre služby Bezplatné číslo 0800, Zvýhodnené číslo 0850 a Prémiové číslo 0900 na svojej internetovej adrese. Súčasný spôsob zasielania výpisu prostredníctvom elektronickej pošty sa tak zmení na modernejší a flexibilnejší spôsob sprístupnenia výpisu volaní na internete. Jeho poskytovanie bude aj naďalej bezplatné.

Zákazník sa k svojmu detailnému výpisu volaní dostane prostredníctvom prístupového mena a hesla. Tie mu budú pridelené v rámci realizácie objednávky na poskytovanie výpisov volaní. Ak zákazník požiada o túto službu do 25. júna 2004 a do tohto termínu doručí objednávku do spoločnosti Slovak Telecom, bude mu poskytnutý detailný výpis volaní už za mesiac jún. Ak tak urobí po tomto termíne, prístup k detailnému výpisu volaní na internetovej stránke spoločnosti Slovak Telecom bude mať až od nasledujúceho mesiaca (prvý výpis až za júl 2004).

Predvyplnená objednávka je súčasným zákazníkom zasielaná ako dodatok k zmluve o pripojení pre využívanie príslušnej služby (0800, 0850 a 0900) spolu s informačným listom a protokolom s prístupovým menom a heslom na web portál v dňoch od 7. do 15. júna 2004. Novým zákazníkom bude táto služba automaticky ponúknutá pri uzatváraní zmluvy o pripojení pre využívanie príslušnej služby.