NASA zastavila vývoj X-33

8. mar 2001 o 0:00

FOTO – REUTERS

NASA sa rozhodla ukončiť vývoj experimentálneho vesmírneho dopravného prostriedku s pracovným názvom X-33, ktorý mal byť nasledovníkom raketoplánu. NASA do vývoja tohto vesmírneho lietadla investovala 912 miliónov a Lockheed Martin Corp., ktorý X-33 od roku 1966 vyvíjal, 357 miliónov US dolárov.

Okrem X-33 bol zastavený aj vývoj ďalšieho suborbitálného vesmírneho lietadla X-34, ktoré vyvíjala spoločnosť Orbital Sciences Corp. Oznámil to v piatok riaditeľ NASA Marshall Space Flight Center v štáte Alabama, Art Stephenson. Ako povedal, technologický pokrok zatiaľ nedospel do takého štádia, že by sme mohli postaviť podobné vesmírne vozidlá za rozumnú cenu.

Problémy s testovaním bezpilotného vesmírneho vozidla X-33 nastali pri suborbitálnych testoch v júli 1999. Pri testoch došlo k poruchám na motore a inžinieri mali tiež problémy s udržaním rovnováhy stroja. V novembri 1999 zlyhal test hlavnej palivovej nádrže s tekutým vodíkom. NASA pristúpila k vývoju X-33, aby znížila ceny dopravy nákladu na obežnú dráhu. Predpokladalo sa, že X-33 zníži túto cenu z 10 000 na 1000 US dolárov za libru nákladu (0,45 kg). Prvý štart X-33 bol plánovaný na rok 2003.