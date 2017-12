Romantické noci dinosaurov

8. mar 2001 o 0:00

FOTO – ARCHÍV

V dobách, keď sa dinosaury prechádzali po povrchu Zeme, bolo jej magnetické pole trikrát silnejšie ako dnes. Znamená to, že títo prehistorickí obyvatelia pravdepodobne videli na nočnej oblohe fascinujúce farebné žiare, podobné tým, ktoré pozorujeme dnes vo vysokých zemepisných šírkach (polárne žiare; tie vznikajú vtedy, keď elektricky nabité častice, ktoré prichádzajú zo Slnka, narážajú na magnetický štít Zeme). Meranie intenzity magnetického poľa umožnila nová technika, ktorú vyvinuli vedci z University of Rochester v USA.

Na vývoj tejto vylepšenej metódy merania magnetického poľa Zeme využili supravodivé kvantové interferenčné zariadenie Squid. Toto zariadenie sa používa pri navrhovaní počítačových čipov a je veľmi citlivé aj na najslabšie magnetické polia. „Uvedomili sme si, že so Squidom môžeme merať magnetické polia v jedinom kryštáli, namiesto celého minerálu, ako sa to robilo doteraz,“ povedal pre BBC profesor geofyziky John Tarduno. Vedci z Rochesteru merali intenzitu magnetického poľa (paleointenzitu) v 100 miliónov rokov starej skale, ktorá sa našla v Indii. Tento prístup umožní lepšie zmapovať históriu Zeme, hlavne to, čo sa dialo v zemskom jadre – geodyname, ktoré vytvára jej magnetické pole.