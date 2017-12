Crusader Kings - stratégia pre náročných

V poradí už siedma hra (pokiaľ ma pamäť neklame) od švédskeho Paradox Entertaiment. Hra sa na prvý pohľad nelíši od svojich starších sestier, používa ten istý engine a ani grafické prevedenie sa veľmi nezmenilo. Rozdielov je dosť v systéme hry. Pri ostatných hrách (hlavne u Europa Universalis) bolo nepochopiteľné prečo v typicky ťahovej hre chýbali ťahy :), myslím tým to, že boli realtime. Pri Crusader Kings je realtime systém vykúpením, bez neho by sa aj fanatický hráč ťahoviek unudil k smrti. Nieže by to teraz nehrozilo :). Ak sa vám nepáčili predošlé hry od Paradoxu alebo trpezlivosť nepatrí medzi vaše cnosti alebo neobľubujete obdobie stredoveku, tak potom ďalej ani nečítajte.

O ČO VLASTNE IDE?

Hra sa odohráva v hlbokom stredoveku od bitky pri Hastingse v roku 1066 do vpádu Turkov do Európy v roku 1453, teda do času, kde začína Europa Universalis 2. Nečakajte žiadne veľké vojny, či dobývanie Európy. Crusader Kings sa viac zameriava na lokálne záležitosti, pohraničné spory, vaše vzťahy z rodinou a vazalmi. Na začiatku hry si vyberiete z troch scenárií, no nie sú také tradičné. Odlišujú sa iba dátumom začatia hry a ponukou hrateľných frakcií. Ako je u Paradoxu zvykom, všetko je historicky správne. V tomto bode prichádza otázka za koho, že to budeme hra? Možností je to naozaj veľké množstvo. Najprv je potrebné vybrať si, či chcete hrať za kráľa, vojvodu alebo grófa. Keď hráte za vojvodu buď ste vazalom kráľa, alebo nie. A ako gróf, teda panovník najmenšieho územného celku, ste väčšinou vazalom kráľa (občas dokonca vazalom vojvodu – teda vazala kráľa). No a vtedy je vaše pole pôsobnosti najmenšie. Často sa stáva, že ako gróf nemôžte naozaj nič robiť, teda až na zveľaďovanie svojho územia a to teda žiadna sranda nie je. Ešte, že je tu možnosť z rýchliť beh času. V každej položke (kráľ, vojvoda, gróf) máte na výber množstvo frakcií. Za niektoré je hra zaujímavá, ale za ostatné nuda a nuda. Mínusom je to, že nemôžete hrať za iné ako kresťanské krajiny. Vašim cieľom je stať sa do roku 1453 najlepším z pomedzi niekoľkých ďalších rodov (frakcií), ktoré sú na tom na začiatku podobne ako vy.

PANOVNÍCKY ROD

Jednou vašou úlohou je sledovanie vývoja vášho rodu. Základom je postarať sa o potomka, teda oženiť sa a potom čakať či sa narodí chlapec. Hra vám občas ponúkne možnosť uznať za syna ľavobočka a to príde niekedy vhod. Za svoj následníka môžete určiť aj svojho brata.

Potrebné je aj rozširovanie rodu vhodnými sobášmi. Tým môžete získať nárok na nejaké územie, prípadne ho pri vymretí domáceho rodu úplne získať alebo dostať na svoj dvor schopného maršala, diplomata a tak podobne. Sledovať napojenia vašej rodiny na ostatné rody je veľmi ťažké, chýba tu niečo ako rodokmeň, aby bol v tom nejaký prehľad. Inak celá hra je dosť neprehľadná, nenájdete tu žiadne štatistiky a tabuľky ako v Hearts of Iron a EU2.

MAPA

Hra sa odohráva na území Európy plus priľahlé územia Ázie a Afriky. Mapa je rozdelená na asi tisíc menších –väčších grófstiev. Každé z nich charakterizuje niekoľko údajov, ale tie najpodstatnejšie sú kultúra a náboženstvo. Kultúra reprezentuje národ, ktorý na danom území žije. Chýbajú tu však Slováci, v grófstvach na slovenskom území žijú podľa Paradoxu Maďari (pevne veríme, že sa túto správu nedozvie nemenovaný Ján S. - pozn. Kordi). Keď ovládnete cudzie územie, po istom čase môže dôjsť k zmene na to vaše náboženstvo alebo kultúru (teda za predpokladu, že tam bolo predtým niečo iné:).

Okrem základnej mapy, ktorá ukazuje terén, sú k dispozícii ďalšie štyri. Z prvej z nich sa dá vyčítať, ktoré provincie (grófstva) sú vaše, ktoré patria vašim vazalom, prípadne vazalom vašich vazalov. Ďalej z nej zistíte, na ktoré provincie máte nárok a z kým ste vo vojnovom stave. Druhá mapa – ekonomická nám ukazuje ako provincie vynášajú a väčšinou to nie je nič pozitívne. Na tretej – politickej mape sa ukážu všetky štáty v plnej kráse. Posledná je náboženská mapa a k nej niet čo dodať.

CHARAKTERY

V hre je množstvo osôb, výlučne šľachticov. Každý z nich má svoj charakter, vzdelanie a schopnosti. Základné a najdôležitejšie sú vojenské, diplomatické a správcovské schopnosti a intrigánstvo. Vyjadrené sú bodmi, čím vyššie tým lepšie. Toto sa týka aj osoby panovníka, teda vás.

Z členov svojho dvora si môžete vybrať radcov a tým si zvýšiť svoje schopnosti. Radcovia sú štyria (maršal, kancelár, majster špión, správca) plus diecézny biskup. Z dvoranov sa môžu stať vaši vazali a to tak, že im darujete nejaký titul (respektíve provinciu).

Panovníkov charakterizujú ešte ďalšie tri údaje, a to: zlato, zbožnosť (ovplyvňuje ju váš postoj k cirkvi, ku križiackym výpravám a má vplyv na vaše renomé u pápeža a u ostatných katolíckych kráľovstiev) a dôležitá prestíž. Vyjadruje aký ste panovník a má vplyv na vaše vzťahy v zahraničí a lojalitu vazalov.

VLÁDNUTIE

Vládnutie má dve roviny. Starostlivosť o jednotlivé grófstva, kde musíte stavať rôzne budovy a udržiavať rovnováhu medzi jednotlivými zložkami obyvateľstva. Panovník môže sám úspešne spravovať iba určitý počet grófstiev, ak ich je viac klesá efektivita. Vtedy sú potrebný vazali, ktorým zveríte správu určitých území. Je nutné udržať u vazalov lojalitu k vám. Ovplyvňuje ju mnoho vecí, ale najväčší problém je z reputáciou. Tá sa rýchlo zhoršuje napríklad, keď veľa (no nie zas až tak veľa:) bojujete alebo sú ekonomické problémy.

ROZŠIROVANIE ÚZEMIA

Vojnu môžete vyhlásiť iba ak je splnená jedna z troch podmienok. Budúci nepriateľ :) musí byť nábožensky nepriateľ alebo máte nárok na nejaký jeho titul prípadne je vo vojne s vašim vazalom. Nárok na titul môžete vyhlásiť hocikedy, ale prídete o časť prestíže a keď je príliš malá, tak sa to prejaví v poklese lojality. Bezpečná cesta ako získať nárok na titul je výhodný sobáš, potom možno aj nejaké tie vraždy, aby sa to vyvíjalo dobrým smerom:). Rozširovanie územia je veľmi zdĺhavý proces a dosť často ho nemôžete vôbec rozširovať (teda bojom).

GRAFIKA 8 / 10

Grafika je samozrejme 2D a nič iné sa nedá od takej hry ani čakať:). Na grafiku Paradoxu sa väčšinou objavujú negatívne ohlasy. Podľa mňa je pre takúto stratégiu veľmi vhodná. Všetko je prehľadné a to je dôležité.

INTERFACE 8 / 10

V interface sa nie je vôbec problém orientovať hneď od začiatku a to hlavne vďaka úvodnému tutoriálu (je to len jeden obrázok, ktorý sa spustí na začiatku hry). S posledným patchom pribudlo niekoľko potrebných funkčných kláves. Tak napríklad v prvej verzii ste pre zmenu rýchlosti času museli ísť do menu a do options a teraz sa na to dajú použiť kláves + a – na numerickej klávesnici (numlock). Takýchto vylepšení je dosť a interface sa iste bude ďalej upravovať podľa žiadostí hráčov.

HRATEĽNOSŤ 8 / 10

Moje prvé myšlienka po zapnutí tejto hry bola: „Pre boha...čo to je?!?“. Trvá istý čas kým sa v hre človek zorientuje, pochopí všetky princípy hry, čo ako funguje a tak. Hrateľnosť výrazne ovplyvňuje to za koho hráte. Niekde sa dá územie ľahko rozšíriť bojom inde treba postupovať veľmi pokojne a viac sa starať o diplomaciu a výhodné sobáše. Dá sa povedať, že si môžete vybrať taký spôsob hry, ktorý vám vyhovuje. Má to len tú nevýhodu, že na začiatku pri výbere frakcie neviete, čo vás čaká. Po čase však budete aspoň približne vedieť kde je aká situácia. Z určitosťou môžem povedať, že hrať iba za nejaké grófstvo, nemá žiadny význam. Skoro nič nemôžete robiť. V každom prípade je to hra na dlhé zimné večery a je určená len úzkemu okruhu hráčov. Zaujímavá je možnosť vyexportovať hru do Europa Universalis II a pokračovať v rozvoji kráľovstva ďalej.

MULTIPLAYER

Nemal som možnosť ho vyskúšať. Od ľudí, ktorí tak urobili, viem, že je celkom dobrý. Dá sa povedať, že čo sa týka hier od Paradoxu asi najlepší.

ZVUKOVÉ EFEKTY 8 / 10

Sú také štandartné. Je ich tú málo a ani ich v podstate nie je treba. Väčšina z nich slúži na vaše upozornenie pri rôznych dôležitých udalostiach a je to veľmi vítané :). Aj keď tu nevidím výrazné chyby vždy je čo vylepšiť :).

HUDBA 6 / 10

Hudba je dobová a príjemne dotvára atmosféru. Skladby sú kvalitné, ale zišlo by sa ich tu aj viac. Melódie sa síce opakujú, ale nie je problém si do pozadia pustiť svoje obľúbené skladby.

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 8 / 10

Náročnosť patrí medzi tie vyššie. Umelá inteligencia je tiež na vysokej úrovni, i keď sa občas objavia menšie prešľapy. Náročnosť na znalosť anglického jazyka nie je vysoká, odporúčam mať po ruke dobrý slovník na prekladanie výrazov, s ktorými sa bežne nestretnete. Časová náročnosť je veľmi, veľmi vysoká.

ZÁVERČNÝ VERDIKT 7 / 10

Crusader Kings je veľmi kvalitná stratégia. Jej základný problém je nutnosť sťahovať si patche. Súčasný je vo verzii 1.02. Do budúcnosti môžeme očakávať ešte niekoľko opráv. Má to aj pozitívnu stránku, lebo vývojári upravujú hru podľa podnetov hráčov a prisľúbili aj rozšírenia hry v budúcnosti o rôzne zaujímavé veci. Neodpustiteľný fakt je ten, že hra je v základnej verzii takmer nehrateľná (prvý patch vyšiel dva týždne po vydaní hry) a aj teraz občas hra padne (hlavne pri autosave). Za to musím stiahnuť pol hviezdičky.