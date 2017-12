Nokia 6630: najmenší 3G telefón s megapixelovým fotoaparátom

DOPLNENÉ O FOTO! Nokia dnes predstavila aj nový komunikátor s veľmi slušnou výbavou. Ide o prvý telefón postavený na operačnom systéme Symbian Series 60, ktorý kombinuje 3G technológie s megapixelovým fotoaparátom.

14. jún 2004 o 9:58 Marián Pavel - SME online

Telefón ponúka všetky technológie, ktoré dnes možno v Európe označiť za špičkové: pracuje v sieťach tretej generácie WCDMA, podporuje rýchle dátové prenosy EDGE a fotoaparát s rozlíšením 1,23 milióna bodov.

V telefóne možno pri dátovej komunikácii využiť plnú rýchlosť prenosov: 384 kb/s download a 128 kb/s upload (závisí to tiež, samozrejme, od podpory v sieti operátora). V mobile nájdete e-mailového klienta s podporou príloh, ale aj aplikáciu na pripojenie mobilu do súkromnej firemnej siete Mobile VPN.

Fotoaparát bude disponovať 6-násobným zoomom, zvládne aj snímanie videa do dĺžky jednej hodiny. Užívateľ si bude môcť nastaviť manuálnu expozíciu, či sekvenčné snímanie obrazu. Aj Nokia 6630 bude podporovať bezdrôtovú tlač fotografií využívajúc technológie Hewlett-Packard a Kodak.

V rámci sietí 3G zvláda novinka real-time video streaming, videokonferenicie, má aj zabudovaný MP3 prehrávač. Štandardne dodávaná pamäť bude mať kapacitu príjemných 74 MB (priamo v telefóne bude pravdepodobne iba 10 MB, zostávajúcich 64 MB sa bude dať využiť na MMC karte).

Ako príslušenstvo sa bude k telefónu dodávať blesk, bezdrôtová bluetooth klávesnica a rozšírená automobilová sada.

Smartphone bude vážiť 127 gramov, jeho rozmery budú 110 x 60 x 20.6 mm. Na trh sa dostane v štvrtom štvrťroku s cenou do 20000 Sk (500 euro).