Mladík žiadal od banky cez internet 20 miliónov korún

Bratislava 19. novembra (TASR) - Dvadsať miliónov "žiadal" 22-ročný mladík z Myjavy od istého renomovaného peňažného ústavu za odstránenie chyby z internet ...

19. nov 2001 o 18:21 TASR

Bratislava 19. novembra (TASR) - Dvadsať miliónov "žiadal" 22-ročný mladík z Myjavy od istého renomovaného peňažného ústavu za odstránenie chyby z internet bankingu.

Objavenie chyby oznámil ešte v októbri prostredníctvom e-mailovej správy, v ktorej žiadal 5 miliónov korún, lebo inak zverejní v rôznych médiách chybu, ktorú objavil v jej systéme internet bankingu. Skutočnosť, že chyba tam je, demonštroval prevodom sumy 500 korún z účtu na účet a späť. Navrhol banke, že jej poskytne vlastné know-how a odstráni chybu z jej internet bankingu. Za to ale požadoval rovných 20 miliónov. Kriminalisti z OR PZ Bratislava začali po páchateľovi pátranie a v piatok ho zadržali. Vyšetrovateľ stíha mládenca z Myjavy za pokus o trestný čin vydierania a v nedeľu ho vzali do väzby.

Možno by z neho bol skvelý špičkový odborník a v budúcnosti mohol zarobiť veľa peňazí. Zvolil si však neprípustnú a nezákonnú cestu, ktorá mu môže vyniesť len väzenie.