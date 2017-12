Sonda Cassini prenikla do sféry planéty Saturn

11. jún 2004 o 22:38 TASR

Paríž/Darmstadt 11. júna (TASR) - Európsko-americká sonda Cassini, vezúca na palube pristávací modul Huygens, preletela dnes okolo Saturnovho mesiaca Phoebe a po takmer siedmich mesiacoch letu sa dostala do sféry druhej najväčšej planéty našej slnečnej sústavy.

Manéver sa podľa Európskej vesmírnej agentúry (ESA) uskutočnil o 21.30 h SELČ vo vzdialenosti asi 2000 kilometrov. Phoebe s priemerom iba 220 kilometrov sa od ostatných Saturnových mesiacov - v súčasnosti ich je vyše 30 - odlišuje svojím tmavým povrchom.

Od preletu okolo Phoebe si vedci sľubujú získanie záberov a údajov v doteraz nepoznanej kvalite. Na "lov" sú pripravené kamery, spektrometre a radary. Cesta údajov na Zem trvá viac ako 80 minút. Už v roku 1981 preletela okolo mesiaca americká sonda Voyager 2, ale to bolo až vo vzdialenosti 2,2 milióna kilometrov.

Cassini je v týchto dňoch od Zeme vzdialený asi 1,5 miliardy kilometrov a pohybuje sa rýchlosťou 5,7 kilometra za sekundu, ktorá sa stále zvyšuje. V prvý júlový deň sonda spomalí a nabehne na obežnú dráhu okolo Saturna.

Tento deň bude kritický, pretože sonda sa dostane do roviny Saturnových prstencov, ktoré tvoria drobné častice. Do konca roka by sa mala dostať k najväčšiemu Saturnovmu mesiacu Titan. Na 25. decembra je naplánované vypustenie modulu Huygens, ktorý na povrch Titanu dosadne 14. januára 2005.