Reklama na novú počítačovú hru pobúrila bývalého vojaka

19. nov 2001 o 10:34 TASR

Londýn 19. novembra (TASR) - Sotva by ste našli majiteľa mobilného telefónu, ktorý ešte nikdy neposlal žiadnou textovú správu. Obľúbenosť tzv. "esemesiek" zaregistrovali aj reklamné agentúry. Jedna z nich to však so svojou reklamnou textovou správou riadne prehnala.

"Dostavte sa bez váhania do vášho armádneho strediska k okamžitému nástupu na druhú časť vojenskej služby" - táto rázna textová správa sa v uplynulých dňoch objavila na mobilných telefónoch niektorých Britov. Šlo o reklamu na novú počítačovú hru, ktorá sa točí okolo nasadenia zvláštnych jednotiek počas druhej svetovej vojny. Podľa sloganu je táto hra: "skutočnejšia, než skutočný život".

Reklamná správa dorazila aj na mobil jedného bývalého vojaka a toho tak pobúrila, že podal sťažnosť na Radu pre reklamu. Argumentoval, že text správy môže vyvolať u príjemcov strach a úzkosť. Rada s týmto hodnotením súhlasila a vôbec prvýkrát označila nejakú reklamu za nevhodnú.

Britské reklamné agentúry si SMS správy veľmi obľúbili, považujú ich za vhodný spôsob, ako zaujať predovšetkým mladých spotrebiteľov. Firma, ktorá chcela takouto textovou správou upozorniť na novú počítačovú hru, nesúhlasný verdikt Rady pre reklamu uznala, posielanie esemesiek zastavila a ospravedlnila sa.

A na záver ešte jedna dobrá správa, ktorá svedčí o duševnom zdraví dnešnej spoločnosti: žiadny nával v strediskách britskej armády sa nekonal.