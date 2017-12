Vedci objavili novú formu kyslíka

19. nov 2001 o 5:27 TASR

Londýn/Rím 19. novembra (TASR) - Talianski vedci z univerzity v Ríme objavili novú formu kyslíka. Okrem bežného, dvojatómového vzdušného kyslíka (O2) a trojatómového ozónu (O3), existuje aj molekula kyslíka so štyrmi atómami (O4), konštatuje Fulvio Cacace v časopise Nature.

Nová forma kyslíka má nielen teoretický význam. Kvapalný kyslík (O2) je súčasťou raketového paliva, pretože reaguje s vodíkom a uhľovodíkom. Forma O4 by mala tú výhodu, že by sa jej veľa zmestilo do malého priestoru, čo by zväčšilo jej energetický potenciál.

Na jednoznačnú identifikáciu novej formy kyslíka sa použila hmotnostná spektroskopia. Táto technika oddelí elektricky nabité molekuly podľa ich hmotnosti a náboja. Kombináciou molekúl kyslíka a pozitívne nabitých kyslíkových iónov sa získali ióny O4, ktoré boli štyrikrát ťažšie ako atómy kyslíka.

Zatiaľ sa nevie, ako vyzerá molekula O4. Staršie teórie navrhovali dve možnosti: buď má kosoštvorcový tvar s jedným atómom na každom vrchole, alebo má tvar triangla so štvrtým atómom v strede. Tento model však vedci medzičasom zavrhli a preferujú na seba voľne naviazané molekuly O2 v tvare činky.

Obyčajný kyslík zložený z dvojatómových molekúl je najstabilnejší. Ozón je veľmi labilný a tvorí sa pôsobením ultrafialových lúčov na vzdušný kyslík. Okrem kyslíka existujú aj iné alotropné chemické prvky, ktoré sa vyskytujú vo viacerých kryštalických modifikáciách, napríklad uhlík ako diamant alebo grafit.