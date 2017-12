Orange predstavil mini-smartphone SPV C500

Orange predstavil na Svetovom fóre pre mobilné telefóny v Amsterdame najmenší smartphone s operačným systémom Windows Mobile SPV C500.

8. jún 2004 o 17:35 Marián Pavel - SME online



Novinka kombinuje výkonnosť minipočítača s dizajnom a veľkosťou mobilného telefónu do vrecka. Váži 100 gramov a so svojimi kompaktnými rozmermi 108 mm x 46 mm x 16 mm je to najmenší smartphone na svete.

Je vybavený kvalitnou klávesnicou a farebným displejom s rozlíšením 65 tisíc farieb. Telefón bude od leta postupne uvedený vo Veľkej Británii, Francúzsku, Švajčiarsku, Dánsku, Holandsku a ďalších krajinách.

Ako každý signature telefón od Orangeu, SPV C500 poskytuje zákazníkovi jedinečný zážitok z exkluzívnych aplikácií a služieb.

SPV C500 obsahuje nové úvodné menu, ktoré poskytuje okamžitý prístup ku kľúčovým službám. Súčasťou vybavenia telefónu je vo Veľkej Británi tiež prístup k službe zálohovania dát Orange Bckup (umožňuje uložiť si osobné a obchodné data v sieti Orange a obnoviť si ich v prípade potreby), možnosť prehrávania videa pomocou prehrávača Packet Video player a služba Orange Update, ktorá umožňuje stiahnuť a vyskúšať si nové aplikácie ako zvonenia, mapy a hry.

Súčasťou vybavenia telefónu je aj elektronický návod na použitie uložený priamo v pamäti telefónu. SPV C500 umožňuje používať externé pamäťové karty, vďaka ktorým získa užívateľ prístup k inovatívnemu obsahu ako napríklad interaktívne mapy miest a kancelárske aplikácie.

Podľa vyjadrenia hovorcu Orange Slovensko Petra Tótha by sa mal SPV C500 dostať do predaja na Slovensku do konca roka.