Dotované telefóny - jún 2004 - ZMENA!

EuroTel od 23. 6. 2004 zaradil do svojej ponuky tri nové telefóny: Nokiu 7610, Nokiu 6820 a Siemens A55.

23. jún 2004 o 14:00 Marián Pavel - SME online

Eurotel prišiel s novou akciou - do svojej dotovanej ponuke zaradil tri nové telefóny: Nokiu 7610, Nokiu 6820 a Siemens A55. Symbianovú Nokiu 7610 s megapixelovým fotoaparátom, štandardne dodávanou pamäťou 74 MB (10 MB v telefóne + 64 MB RS MMC karta) a zaujímavou softvérovou výbavou pritom ponúka za prekvapujúco nízku cenu - 13490 Sk. Oveľa striedmejšie vybavená Nokia 6600 napríklad začínala na dotovanej cene 15990 Sk.

Na začiatku mesiaca tiež v EuroTeli prišlo k významnej zmene - program 100Viac je presunutý vo výhodnejšom cenovom pásme a jeho majitelia tak ušetria na dotovaných mobiloch miestami až 3000 Sk. Každý, kto si do 30. 6. 2004 alebo do vypredania zásob aktivuje program 55Viac alebo vyšší, si môže okrem štandardnej ponuky vybrať jeden z balíčkov s dvomi telefónmi: Nokia 3510i a Siemens A52 za 990,- Sk alebo dve Nokie 3510i za 1990,- Sk. Podmienkou je aktivácia SIM karty so službou Partner alebo novej EASY karty k druhému telefónu.

Orange z ponuky dočasne vyradil telefóny Motorola, Philips a Sagem. Naopak, pribudla novinka Nokia 6610i, ale na predajniach bude až od druhej polovice mesiaca. Noví zákazníci, ktorí si aktivujú niektorý z mesačných programov získajú pri podpise dodatku k zmluve na 24 mesiacov a kúpe nového telefónu praktický darček na leto. Noví zákazníci s Paušálom 30 maxi získajú praktickú štvorcovú nafukovačku. Zákazníci, ktorí si aktivujú niektorý s mesačných programov Paušál 60 a vyššie získajú kompletnú plážovú súpravu – k nafukovačke navyše aj plážovú podložku, šiltovku a bedmintonovú súpravu.

Súčasťou akciovej ponuky pre nových zákazníkov od Paušálu 60 je aj polovičná zľava z mesačného poplatku za ktorýkoľvek z dátových balíkov Orange World (mini, klasik, maxi) po dobu dvoch mesiacov od aktivácie. Navyše, ak si zákazník aktivuje niektorý z balíkov Orange World a bude ho nepretržite používať po dobu 18 mesiacov, bude mu skrátený záväzok a nový mobilný telefón si bude môcť kúpiť už o rok a pol.

