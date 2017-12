Tretina austrálskych chirurgov pripušťa eutanáziu

Sydney 18. novembra (TASR) - Viac než jedna tretina austrálskych lekárov pripúšťa, že urýchlili smrť nevyliečiteľne chorých pacientov, či boli o to požiadaní, alebo nie. Vyplýva to z dnes zverejnenej štúdie v odbornom časopise Medical Journal of Australia.

Autor štúdie Charles Douglas sa v prieskume pýtal 683 lekárov a zistil, že 247 dalo nevyliečiteľne chorým pacientom vysoké dávky utišujúcich prostriedkov so zámerom urýchliť ich smrť. Douglas z univerzity v Newcastle uviedol, že dávka dostatočná na zmiernenie bolesti môže taktiež privodiť smrť.

"Ak lekár A je katolík a hovorí 'nikdy som to neurobil', dáva na vedomie svoj zámer zmierňovať bolesť. Ale lekár B by mohol súhlasiť s eutanáziou a hovorí, že jeho zámerom je urýchlenie smrti," uviedol Douglas pre austrálsku tlačovú agentúru AAP. "Možno by použili tie isté dávky, ale môže tu byť filozofický rozdiel." Douglas tiež píše, že by bolo takmer nemožné povedať, či pacient zomrel kvôli utišujúcim prostriedkom alebo prirodzene.

Philip Nitschke, ktorý sa podieľa na kampani za legalizáciu eutanázie, uviedol, že prieskum zvýraznil potrebu zmeny zákona, aby chirurgovia mohli umožniť skôr rýchlu ako pomalú smrť. "Zjavne je tu potreba istej formy legislatívnej ochrany," dodáva Nitschke.

Nitschke, ktorý uskutočnil ako prvý na svete legálne asistovanú samovraždu, uviedol, že tento pacient a rodina iba chceli ukončiť utrpenie z bolesti. Ďalej tvrdí, že rodiny všeobecne vedia, keď lekár urýchľuje pacientovu smrť pod pláštikom podávania liekov proti bolesti. "Existuje tu tichý súhlas a zavieranie očí a porozumenie toho, čo sa deje," dodáva Nitschke.