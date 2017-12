Už aj na Slovensku sa dá získať vodičský preukaz na počítač

BRATISLAVA 3. júna (SITA) - Slovenská informatická spoločnosť vo štvrtok odovzdala akreditáciu na udeľovanie certifikátu na tzv. Európsky vodičský preukaz na počítače (EVPP) deviatim testovacím centrám ...

3. jún 2004 o 16:12 SITA

BRATISLAVA 3. júna (SITA) - Slovenská informatická spoločnosť vo štvrtok odovzdala akreditáciu na udeľovanie certifikátu na tzv. Európsky vodičský preukaz na počítače (EVPP) deviatim testovacím centrám na Slovensku. Ide o medzinárodne uznávaný systém, ktorý umožňuje ľuďom overiť si svoje základné vedomosti v informačných technológiách, ako aj zručnosti pri práci s počítačom. Slovensko sa tak priradilo k 135 štátom sveta, v ktorých sa tento systém už zaviedol.

"Radi by sme dosiahli, aby každý absolvent základnej školy bol počítačovo gramotný," uviedol na tlačovej besede minister školstva Martin Fronc. Ako skonštatoval, do konca vlaňajška sa podarilo zaviesť výpočtovú techniku do 1 300 škôl na Slovensku a do konca tohto roka by mali byť vybavené počítačmi všetky slovenské školy.

Ak človek získa Európsky "vodičák" na počítače, môže mu to podľa Antona Schebera zo Slovenskej informatickej spoločnosti pomôcť pri hľadaní zamestnania. Certifikát EVPP osoba dostane v prípade, ak úspešne zloží testy zo siedmich modulov. V rámci týchto modulov sa otestujú jeho základné znalosti informačných technológií, práce s počítačom, spracovania textu, práce s tabuľkovým kalkulátorom, ovládanie databázového systému, elektronickej prezentácie a komunikácie.

Na testy sa môže uchádzač prihlásiť v akreditovaných testovacích centrách, ktorým Slovenská informačná spoločnosť odovzdala akreditáciu. Týchto devät centier sa nachádza v Bratislave, Košiciach, Prešove a Nových Zámkoch. V akreditačnom procese sa však v súčasnosti nachádza už ďalších jedenásť spoločností, vďaka čomu by sa mohlo testovanie v budúcnosti rozšíriť aj do Zvolena, Trenčína, Banskej Bystrice, Svidníka, Nitry a Liptovského Mikuláša.