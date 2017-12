FxFoto - digitálne fotografie pod palcom

2. jún 2004 o 0:00 Milan Gigel

Každý majiteľ digitálneho fotoaparátu po čase zistí, že mu fotografie na pevnom disku počítača začínajú prerastať cez hlavu. Kým pri analógovom fotoaparáte zachytávame momenty každodenného života striedmo, takmer nulové náklady digitálnej fotografie nám umožňujú chrliť tisícky fotografií ročne. Ak však treba získať prehľad o snímkach, niet lepšej cesty ako zvoliť bezplatný softvérový balíček Triscape FxFoto.

FxFoto kombinuje do jediného balíka všetko, čo je potrebné pre manipuláciu s fotografiami. Okrem bežných úprav a zdokonalenia fotografií funkciami zabudovaného editora umožňuje aj ich efektívnu organizáciu. Fotografie zozbierané po prvom spustení z pevného disku sú rozdelené tematicky podľa adresárov a následne postavené do časového radu, ktorý je reprezentovaný časovou osou v ľavej časti systému. Kedykoľvek je tak jednoducho možné pohybovať sa v časovom slede fotografií bez ohľadu na to, akým spôsobom sú zatriedené do adresárov. Pri tisícoch fotografií však treba počítať s tým, že prvé spustenie zaberie pár minút času.

Každú z fotografií možno upraviť do lepšej podoby korekčným nástrojom. Kým začiatočníci zvolia plne automatizované vylepšenie fotografií, skúsenejší fotografi môžu siahnuť po nastavení jasu, kontrastu a farebnej úrovne celej fotografie alebo jej časti. Odstraňovanie červených očí, potláčanie šumu, zvýšenie ostrosti fotografie, retuše či používanie špeciálnych efektov je v tomto prípade presne zamerané na digitálne fotografie. Kým bežné grafické programy sú určené pre ľubovoľné grafické predlohy, FxFoto pristupuje k snímkam citlivo a pracuje s nimi ako s momentmi zachytenými zo života. Ak sa teda rozhodnete niektorú z fotografií vylepšiť alebo kreatívne ozvláštniť, nemusíte byť odborníkom - softvér vás sám navedie k správnemu a prekvapujúco kvalitnému riešeniu.

Galéria orámovaní a nástrojov pre kreatívnu úpravu fotografií poteší najmä tých, ktorí sa rozhodli svoje výtvory i vytlačiť. Plná podpora automatizácie tlače a prispôsobenia fotografií pre ich skutočný "papierový" výstup tak z tohto nástroja robia skutočne veľkého pomocníka. Možnosť priameho importu fotografií priamo z prístroja je popri ostatných funkciách iba maličkosťou. Ak ste teda stratili prehľad o časovom slede svojich fotografií a váš momentálne používaný grafický program nespĺňa vaše očakávania, vyskúšajte FxFoto.

(www.fxfoto.com , 1,7 MB)