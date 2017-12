Regulátor môže ovplyvniť ceny hovorov medzi EuroTelom a Orangeom

Bratislava 28. mája (TASR) Telekomunikačný úrad SR (TÚ) môže ovplyvniť ceny hovorov medzi mobilnými operátormi EuroTel a Orange. Vyžaduje si to však dôkladnú analýzu relevantného trhu a ak regulátor zistí, že na trhu nie je efektívna súťaž, môže prikročiť aj k zákazu požadovať neprimerane vysoké ceny prepojenia medzi operátormi. TASR o tom informoval hovorca úradu Roman Vavro.

V súčasnosti zákazník platí za volanie medzi mobilnými operátormi v priemere vyššie sumy ako za volanie do zahraničia. Väčšinu ceny hovoru však tvorí prepojovací poplatok, ktorého hodnota je podľa aktuálnych cenníkov EuroTelu a Orangeu vyššia ako minúta hovoru do niektorých zahraničných krajín. Výška tohto poplatku podľa informácií poskytnutých TÚ je v silnej prevádzke 5,80 Sk, zatiaľ čo napríklad z Orangeu sa na pevnú linku v krajinách EÚ dá dovolať za 4,20 Sk a do mobilnej siete za 9,20 Sk. Prepojovací poplatok je čiastka, ktorú platí jeden operátor druhému pri volaní vlastného zákazníka do siete konkurenčného operátora.

Túto situáciu môže vyriešiť jedine regulátor. "Ak úrad na základe analýzy zistí, že na relevantnom trhu nie je efektívna súťaž, po skončení konzultácií určí rozhodnutím významný podnik a uloží mu aspoň jednu z povinností uvedených v zákone o elektronických komunikáciách," uviedol Vavro. Ak úrad zistí, že nedostatok efektívnej súťaže umožňuje významnému podniku požadovať neprimerané ceny, je oprávnený uložiť mu pri poskytovaní špecifických druhov prístupu alebo prepojenia na príslušných trhoch povinnosť stanoviť ceny tak, aby tieto obsahovali iba náklady spojené s poskytovaním prístupu alebo prepojenia a aby do týchto cien neboli započítané aj tie náklady, ktoré nesúvisia s ich poskytovaním, podľa úradom určenej metódy kalkulácie cien, ktorá bude obsahovať druhy nákladov a pravidlá ich priradenia. V prípade Orangeu a EuroTelu je viac ako pravdepodobné, že obe firmy budú označené ako významný podnik na relevantnom trhu.

Telekomunikačný úrad dokončí analýzu trhov do konca prvej polovice tohto roka.