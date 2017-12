Zaujímavé linky pre budúce mamičky a oteckov

Aj internet je čoraz viac bohatší o rôzne stránky určené novopečeným alebo budúcim mamičkám. Nikto múdry z neba nespadol a preto sa môžu ženy v príjemnom očakávaní „povoziť“ na internetových vlnách a prehĺbiť tak svoje vedomosti a získať praktické i teor

11. mar 2001 o 15:24 (msp)

etické rady ohľadne tehotenstva, bábätiek a všetkého, čo s tým súvisí. Najmä prvorodičky majú určite veľa otázok a odpovede môžu nájsť u lekárov, ktorí sa o svoje životné a lekárske skúsenosti radi podelia aj s vami. Aby sme nechodili dlho okolo horúcej kaše, hor´sa spoznávať svet očami tehotnej ženy.

Do oblečenia ružovej farby väčšinou obliekame dievčatká a bledo modrú prisudzujeme chlapcom. V týchto farbách je ladená aj vizuálne veľmi dobre upravená stránka www.babetko.sk Kým sa narodí - je rubrika venovaná tým, ktorí na svoje bábätko ešte len čakajú a hľadajú informácie o tehotenstve, pôrodniciach (zoznam pôrodníc v SR + kontakty) a iných tehotenských témach. Oblasť výchovy detí, hry, hračky, vzťahy v rodine sú spracovávané v rubrike - Výchova. Diskusné fórum Na piesku je určené tým, ktorí majú problém a hľadajú radu od ľudí s obdobnou skúsenosťou. Okrem možnosti reagovať a pýtať sa, ktorú tu má každý jeden návštevník, je ponúkaná aj služba – odpoveď odborníka. A tak je pozývaný na piesok aj pediater, alergológ, kožný lekár, ortopéd, či iný špecialista, ktorý môže pomôcť s riešením konkrétneho problému.

Stránka www.zelenejablko.sk sa venujúca zdravotnému stavu ženy, prenatálnej starostlivosti, výžive v tehotenstve, zdravému životnému štýlu. Nájdete tu aj odborné články a diskusné fórum.

O rodine a deťoch je stránka www.doktorka.cz/run/redsys/. Viete, že mesiac narodenia vášho dieťaťa môže ovplyvniť dĺžku jeho života? Prečítajte si na tejto stránke. Podobné zameranie má aj www.pronatal.sk/.

Väčšina žien, ktoré sa stali matkami po prvýkrát sa možno boja chvíle, keď dieťa ochorie, no najväčší strach majú z toho, aby nebolo ich dieťa mentálne alebo telesne postihnuté. Tieto problémy sa niekedy dajú zistiť ešte pred narodením. Existujú rôzne choroby a postihnutia, ktoré sa prejavia po narodení alebo do niekoľkých rokov. Rozpoznávať chronické choroby, vrodené vady a bežné choroby vám pomôže česká webová stránka www.stripky.cz/nemoci/seznam.html.

Jazykovo zdatnejšie mamičky si môžu prečítať plno zaujímavých informácií na anglicky písaných stránkach www.am-i-pregnant.com a http://momsonline.oxygen.com/pregnant/.

Tehotné ženy majú často množstvo otázok týkajúcich sa športu a cestovania. Odpovede môžu hľadať aj na http://healthlink.mcw.edu/article/907102032.html

(v angličtine) a tiež na www.emimino.cz .

V tehotenstve sa ešte viac žena prehrabuje vo svojom šatníku a zisťuje, že je len veľmi málo vecí, ktoré môže nosiť. Tehotenstvo si vyžaduje aj iný druh spodnej bielizne, plavky, konfekciu. Hľadajte na www.zena-in.cz/tveret/ . Inšpirovať vás môžu aj holywoodske hviezdy na www.geocities.com/FashionAvenue/1622/ .

V niektorých krajinách si ženy nechávajú vyrábať rôzne pamiatky na časy, kedy boli tehotné. Jednou z nich je sadrový odliatok brucha, ktorý si dajú pomaľovať. Adresa www.bellymask.com vám to ukáže.

Nie všetky ženy majú to šťastie a vydajú sa alebo žijú s otcom svojho dieťaťa. Nie všetky si dobrovoľne zvolili cestu slobodnej matky. Ktorá je veľmi ťažká, no keď sa chce tak sa dá všetko. Pre tie mamičky, ktoré potrebujú pomoc je zriadené združenie na pomoc slobodným matkám. Na internete sa môžete nakontaktovať na toto združenie cez http://Ano.host.sk/ .

Tehotenstvo je krásny čas čakania. Pre niektoré ženy môže znamenať aj nemalé utrpenie, lebo nosiť deväť mesiacov pred sebou brucho nie je tak ľahké, ako si možno predstavovali, ale to je poslanie ženy. Muži by nemali zabúdať na to, že sa stanú raz otcami a to si tiež obnáša svoje. Pozornosť si určite zaslúži článok určený novopečeným otcom na adrese babetka - v rubrike Výchova – Desatoro pre novopečeného ocka.

Milí budúci rodičia, prajeme vám nech je vaše očakávané dieťatko hlavne veľmi zdravé a nech vám robí len samú radosť.