Freeware - Ace IntraSearch a ModPlug 1.44

10. mar 2001 o 16:52 Peter Valach, CDtip

Ace IntraSearch

Nájdenie nejakého potrebného súboru je relatívne častou potrebou nejedného užívateľa počítača. Či už sa jedná o nejaký vlastný dokument, dôležité údaje od klienta, uložené web-stránky či dokumentáciu k programom, všetky majú spoločnú tendeciu "schovať sa" práve vtedy, keď ich najviac treba. Aj to je jeden z dôvodov, prečo je funkcia vyhľadávania súborov zabudovaná priamo do Windows - nájdete ju priamo v hlavnej ponuke Štart-menu. Keďže má ale niekoľko obmedzení, vzniklo aj niekoľko freeware/shareware alternatív.

Ace IntraSearch predstavuje jednu z nich. Hlavnými vylepšeniami oproti zabudovanému je možnosť vyhľadávať súbory aj na iných počítačoch v sieti a používanie regulárnych značiek (regular marks). Tie sú silným (a neštandardným)zjednodušením regulárnych výrazov, ktoré možno nájsť v pokročilých programoch. Doplnkové kritériá ako dátum, veľkosť súboru a atribúty možno definovať veľmi prehľadným a jednoduchým spôsobom.

Týmto sa však celá funkčnosť programu končí. Je dosť ťažké určiť cieľovú skupinu pre tento program; väčšina užívateľov si totiž vystačí zo štandardným vyhľadávaním vo Windows. Pokročilí užívatelia zase určite používajú súborové manažéry (ako FAR či Windows Commander), ktoré majú vyhľadávanie z oveľa rozsiahlejšími možnosťami. Navyše autori zvolili veľmi nepríjemný spôsobu pozorňovania na nutnosť registrácie programu: dialógové okno každú chvíľu sa zobrazujúce počas vyhľadávania.

Ak potrebujete vyhľadávať súbory aj v iných počítačoch v sieti a pokročilé programy na tento účel sa vám zdajú príliš komplikované, Ace IntraSearch vám môže vyhovovať. Asi ťažko ale možno tento program odporučiť niekomu inému.

(shareware, www.ecrew.org)

ModPlug 1.44

V dnešnej "dobe MP3-jek" už nie je veľa bežných používateľov počítačov, ktorým by niečo hovorili prípony MOD, S3M, NST, XM či IT. Pritom iba niekoľko rokov dozadu ešte pamäte počítačov neumožňovali ukladať zvuk "súvisle", preto sa používala takzvaná trackovaná hudba, keď boli v každej skladbe uložené vzorky nástrojov spolu s notami, ktoré vytvárali samotnú melódiu (ono to je trochu komplikovanejšie, ale na základné pochopenie to stačí). Niektorí tvorcovia dokázali vytvoriť fantastické skladby, v ktorých nedostatočnú kvalitu nástrojov kompenzovali nápaditou melódiou, pričom ich dĺžka bola iba niekoľko desiatok KB. Ešte aj dnes existuje veľa ľudí, ktorí sa "trackovaním" zaoberajú, a pripoužití kvalitných nástrojov nezaostávajú ich skladby ani po zvukovej stránke.

Základné formáty už dnes podporuje viacero programov, vrátane WinAmp-u, ale v žiadnom z nich to nie je "to pravé". Pre Windows si dobré meno aj medzi náročnými poslucháčmi udržuje iba jeden prehrávač, zrejme aj vďaka tomu, že je zameraný výhradne na tento druh hudby - ModPlug. Tento program podporuje 19formátov a ich variácií, od 669 až po XM, všetky môžu byť aj spakované cez ZIP či RAR. Ovládanie umožňuje všetky bežné aj zopár pokročilých funkcií, zaujme napríklad možnosť prevodu ľubovoľnej prehrávanej skladby do WAV (z ktorého možno urobiť aj MP3-ku). Čo je však v tomto prípade podstatné, je kvalita zvuku; a toto je parketa, kde ModPlug ťažko nájde konkurenciu. Výborný zvuk možno ešte upravovať pomocou množstva efektov, ktoré nie sú realizované ako prídavné moduly (ako u WinAmp-u), ale priamo v prehrávacej rutine, vďaka čomu sú nielen rýchle, ale aj kvalitné. Ak váš počítač aj napriek tomu "nestíha" (čo sa však môže stať akurát na 486-kách a horších), je možné nastaviť rôzne obmedzenia, ktoré síce znížia kvalitu, ale aj nároky na procesor. Samozrejme nechýba ani ekvalizér.

Autor tohto programu zároveň pracuje aj na trackeri - programe na tvorbu tohto druhu hudby - pre Windows, ktorý si však u skúsených hudobníkov zatiaľ popularitu nezískal. Jeho domovská stránka sa ale medzičasom stala jedným z najväčších portálov trackovanej hudby, takže ak si chcete nejakú hudbu stiahnuť, je dobrým miestom, kde začať.

Pokiaľ nemáte vysoké nároky na kvalitu zvuku a nemáte žiadne "vzácne" formáty skladieb, WinAmp vám asi úplne postačí. Ak si však chcete vychutnať trackovanú hudbu v najvyššej kvalite bez nutnosti štartovania v DOS móde, iný program ako ModPlug vám to asi neumožní.

(Olivier Lapicque, freeware, www.modplug.com)