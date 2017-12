Oznámená nová FPS z Divokého Západu: Lawman

27. máj 2004 o 20:37 Ján Kordoš

Pre väčšiu predstavu sme pre vás prichystali desiatku screenshotov z hry. Vývojári z Techlandu možno niečo hovoria priaznivcom FPSiek, nedávno sa prezentovali svojim produktom Chrome, ktorý síce neoslnil, ale pobavil. Na engine tejto hry vzniká aj westernová strieľačka Lawman. Príbeh nás zavedie do Severnej Ameriky, kde budeme putovať krajinou, dokazovať kovbojom svoje schopnosti v dueloch, jazdiť na koni a všetky zaujímavosti, ktoré sme mohli vidieť (Winnetou) alebo čítať (klasické Mayovky). To všetko zažijeme v 12 misiách s osemnástkou zbraní pri sebe. Hra by sa k nám mala dostať približne o rok.

Zdroj: www.worthplaying.com