Transport Giant a Soldner: Secret Wars sú hotové

27. máj 2004 o 20:16 Ján Kordoš

Podobný "osud" postihol aj vojenskú strielačku s prvkami taktiky Soldner: Secret Wars, ktorá je zameraná hlavne na multiplayer s podporou až 32 hráčov. Hra samozrejme bude obsahovať aj singleplayer kampaň s príbehom a náhodne generovanými misiami, no primárne zameranie je jasné. Do obchodov by sa mala dostať čoskoro.

Zdroj: www.bluesnews.com