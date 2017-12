Za slabo ohodnotené hry budú tvorcovia platiť pokuty!!!

27. máj 2004 o 19:20 Ján Kordoš

Znie to zaujímavo a pre tvorcov hier to je nepríjemné, ale my môžeme byť len radi, že konečne aj nás berie niekto vážne a nedočkáme sa takých prepadákov ako Enter the Matrix. Aby však vývojári neboli takto pod papučou, bude si dávať Hall pozor aj na určitých recenzentov a povedie rázne kroky aj voči nim (to aby som sa začal báť :).

Zdroj: www.bluesnews.com