Patrician III - obchodník v stredoveku

27. máj 2004 o 18:32 Martin Vrábel

Podľa štatistík predajnosti herných žánrov si najväčšiu obľúbenosť hráčov zasluhujú realtime stretegicko – obchodné hry situované do obobia stredoveku. I možno preto je Patrician 3 práve z tejto kategórie. Dej Patriciana sa odohráva na území severnej Európy, Škandinávie a juhovýchodu Anglicka. Každý, kto čaká akciu a stratégiu typu “postav armádu a hurá na nepriateľa“ bude sklamaný. Patrician je ekonomická stratégia. Pre väčšinu hráčov možno kvôli tomuto faktu aj nezaujímavá, ale pre tých, ktorí radi obchodujú, stavajú mesto a prepracúvajú sa od obyčajného obchodníka až po starostu mesta je Patrician herné polahodenie.

Najzaujímavejšou hernou voľbou v Patricianovi je statická kampaň. Celkovo má hráč na výber 7 možností, z ktorých ma najviac zaujala kampaň Flying Trader, kde sa musí stratég prepracovať od malého obchodníka z bohatej rodiny v Luebecku až po obchodníka svetového mena akým bol stratégov otec. Ďalšou kampaňov, ktorá ma obzvlášť oslovila je misia s názvom Black Death, kedy v r. 1347 zachvátila územie Európy veľká epidémia (mor ?) a zničila obchodné trasy a ekonomiku napadnutých území. Hráč začína ako obchodník z Gdaňska vlastniaci zásobovacie lode, ktorý musí udržať obchodné trasy počas rokov epidémie. V hre je na výber i akýsi generátor jednotlivých misií, v ktorom si hráč nadefinuje misiu podľa svojho gusta, od štartovacích parametrov až po kritériá úspešného zvládnutia hranej misie.

Definovaný cieľ sa v hre dá dosiahnuť rôznymi spôsobmi, no v podstate ide vždy o jednu z dvoch dejových línií. Buď sa hráč vydá cestou mieru a diplomacie alebo sa spolčí s pirátmi, či pašerákmi a vydá sa cestou násilia a daňovým zaťažovaním obyvateľstva.

Nie je tajomstvom, že Patrician 3 je nasledovníkom Patriciana 2 (a ten je nasledovníkom Patriciana 1 :) - pozn. Kordi) a na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že je akýmsi datadiskom k predchádzajúcej časti, čo však nie je úplne pravda. Pravdou je, že Patrician 3 je prepracovaným rozšírením s novými možnosťami obchodovania, s novými a viacerými kampňami, signle misiami, grafickými prídavkami a spústou drobnejších detailov, ktoré vyvracajú tvrdenie, že je Patrician 3 obyčajným datadiskom.

GRAFIKA 8 / 10

Grafika je klasická 2D, no vynikajúco nakreslená, to treba uznať. Stretol som sa z názormi, že je na dnešnú dobu príliš jednoduchá. Z časti je to pravda, pretože tu nenájdete ani všetkým dobre známe stavanie budov, kde malí ľudkovia pobehujú s náradím a stavajú daný objekt. V Patricianovi sa stavia akosi sám, čo je škoda. Aspoň mna teší pozorovať vznik rôznych budov v strategických hrách. Rozmanití obyvatelia mesta sú pekne rozanimovaní a dodávajú mestu život. Rovnako nesmiem opomenúť ani výborne animované divé zvery, ktoré pobehujú pred mestskými hradbami a reálne stvárnenú krajinu. Celkový grafický dojem uzatvárajú pekne spracované vrtochy počasia a vlniaci sa oceán.

INTERFACE 6 / 10

Vyhľadom na to, že Patrician je stratégia, interface je úmerne tomu jednoduchý. Všetky dôležité položky sú dostupné na pár klikov, takže sa hra ovláda úplne pohodlne. I keď to samozrejme na účelnosti nepridá, škoda je, že nie sú patricianovské menu v interfaci podchytené nejakou nerušivou animáciu. Pozadia sú klasické stills, čo síce nevadí, ale dnes už by mohli byť animované. Keďže Patrician nie je náročná 3D akcia, na jeho zahratie si vám postačí na dnešné pomery i menej nadupaná mašina. Uvádza sa PII 450Mhz, 64Mb RAM, 16Mb DirectX SVGA karta a Windoze 98/XP/2K. Stroj, na ktorom som hru testoval bez najmenších problémov mal podstatné takéto parametre: CPU 1700XP+ Mhz, 512 Mb RAM, Radeon 8500 64Mb, Sblive.

HRATEĽNOSŤ 8 / 10

Hrateľnosť je vynikajúca. Nie však na prvý pohľad akoby sa mohlo zdať. Stratég, ktorý vhupsne rovno do hry bude stratený. Keďže sú však v Patricianovi pomerne kvalitné tutorialy, je dôležité aby si ich každý, kto chce serózne hrať, preliezol. Tie ho uvedú do deja, vysvetlia mu súvislosti a previazanosti medzi jednotlivými činnosťami a akciami v meste. Akonáhle hráč pozná ekonomický systém, ktorý funguje v hre, začína pravá zábava a hrateľnosť nadobúda maximálnu hodnotu. Pravý čas na veľkú konvu dobrého čaju pri chladných zimných večeroch, ktoré vám hranie Patriciana zaberie. Z melanchólie rozvíjania svojich záujumov v meste vás vytrhne akčné bojovanie s pirátmi, ktorí radi prepadávajú vaše obchodné konvoje. Celý boj je spracovaný veľmi naivne 16bitovým štýlom boja známym z legendy Pirates, ale aspoň nejaká akcia, pre akcie chtivých :). Pozitívom, ktoré stojí za to ešte spomenúť je môžný vplyv ročných období a poveternostných dejov na obchodovanie a život v meste.

MULTIPLAYER 8 / 10

Patrician ponúka možnosť hrania ako aj po lokálnej sieti, tak aj cez Internet. Buď sa server vytvorí alebo sa na nejaký už existujúci pripojí, to je jasné. Tvorca serveru definuje všetky parametre ako pri tvorbe single game. Maximálne sa mi podarilo urobiť server pre 8 hráčov, či hra podporuje aj viac som nikde nezistil.

ZVUKOVÉ EFEKTY 7 / 10

Zvuky sú stvárnené štandartne. Teda počuť činnosti, ktoré práve prebiehajú v hracom okne. Každá činnosť má aj niekoľko priradených zvukov, takže je výsledný efekt výborný, pripomínajúci realitu. Pri browsovaní mestom začujete brechot pobehujúcich psov, škrekot poletujúcich čajok a samozrejme zvuky práce remeselníkov, ktorých v meste máte. Občas počuť aj konverzáciu mešťanov alebo povzdychy remeselníkov prípadne iné prejavy reči, ktorá je zmesou nemčiny a iných jazykov (angličtiny holandštiny…). Škoda, že sa jazyk obyvateľstva nerozlišuje podľa lokality konkrétneho mesta (simuluje sa sever Európy, Škandinávia a juhovýchod Anglicka), no to by som už od autorov chcel asi veľa :).

HUDBA 7 / 10

Zvuky sa jemne prelínajú so stredovekou hudbou orchestrálneho typu, čo vytvára pri hraní absolútnu pohodu. Navyše je hudba kvalitná, takže ju hráč vníma ako príjemný doplnok pri realizovaní svojich ekonomických plánov. Škoda len, že hudbe chýba vačšia rozmanitosť melódií a po čase začne trochu nudiť. Inak by hudobné stvárnenie Patriciana nemalo chybu.

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 6 / 10

Obtiažnosť hry samozrejme závisí na zložitosti dosiahnutia stanoveného cieľa, ale vo všeobecnosti by sa dala definovať ako stredná, až mierne náročná, všetko však závisí od hráčovej spôsobilosti vnoriť sa do previazaností jednotlivých staregických činností, to je jasné. Najskôr by som každému Patricianistovi odporúčal zahrať si pár open-end misií so snahou pochopit ako čo funguje. Potom už nie je problém hranie ani náročnejších kampaní.

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 7 / 10

Patriciana je možné zhodnotiť z pohľadu dvoch typov hráčov stratégií. Tí, ktorí preferujú viac akčné stratégie budú Patriciana považovať za ďalšiu nudnú hru s peknou grafikou, kde sa nič akčné, okrem boja s pirátmi a pár drobností, nedeje. Hráči tohoto typu radšej siahnu po titule Pirate Hunter tiež od Encore Software, ktorý sa dá prirovnať k akčnejšiemu remaku námetu Patriciana. Hráči vyžívajúci sa v dlhodobejšej realizácii ekonomicko – strategických cieľov budú Patricianom milo prekvapení. Prepracované náväznosti medzi jednotlivými obchodnými činnosťami a rôzne možnosti dosiahnutia určeného cieľa im zaručí pri hraní Patriciana zábavu na dlhé zimné večery.