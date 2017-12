Rozvoj informačnej spoločnosti by mal zvýšiť dopyt občanov

MEDZI HLAVNÉ INICIATÍVY, KTORÉ BY MOHLI PODPORIŤ ROZVOJ INFORMATIZÁCIE SPOLOČNOSTI, PATRIA PODĽA PREZIDENTA IT ASOCIÁCIE SLOVENSKA JURAJA SABAKU E-LEARNING A E-GOVERNMENT

27. máj 2004 o 17:07 SITA

BRATISLAVA 27. mája (SITA) - Jedným z kľúčových faktorov rozvoja informačnej spoločnosti je podľa prezidenta IT asociácie Slovenska Juraja Sabaku zvýšenie dopytu občanov. Rozvoj by podľa neho mohlo podporiť zvýšenie počítačovej gramotnosti a poznanie možností internetu. Sabaka to uviedol na medzinárodnej konferencie k Svetovému dňu telekomunikácií, ktorá sa pod záštitou ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií Pavla Prokopoviča konala v bratislavskom Technopole.

Podľa Sabaku medzi hlavné iniciatívy, ktoré by mohli podporiť rozvoj informatizácie spoločnosti, patria e-learning a e-government. Ďalej sú to projekty zrovnoprávnenia elektronických dokumentov s papierovými, elektronické formy obstarávania a projekt čipových kariet pre využívanie elektronického podpisu. K rozvoju informatizácie spoločnosti by podľa neho pomohlo aj dôsledné presadzovanie podmienok, ktoré by podporili reálne napĺňanie cieľov liberalizácie telekomunikačného trhu.

Ako v tejto súvislosti na konferencii uviedol predseda Telekomunikačného úradu SR Milan Luknár, Slovensko spolu s Maďarskom sú v súčasnosti jediné dve krajiny, ktoré plne implementovali nový regulačný rámec európskeho spoločenstva do svojej legislatívy. Na Slovensku je to od začiatku roka platný nový zákon o elektronických komunikáciách. K tomuto legislatívnemu predpisu však podľa Luknára bude potrebné dopracovať aj sekundárnu legislatívu.

Luknárovým slovám vo svojom vystúpení oponoval predseda Asociácie telekomunikačných operátorov Vladimír Ondrovič, podľa ktorého situáciu na Slovensku kritizovala aj Európska komisia vo svojej monitorovacej správe. V SR je totiž v porovnaní s krajinami V4 najhoršia situácia v oblasti počtu konkurentov na trhu aj v oblasti cien. Samotná liberalizácia telekomunikačného trhu je tak podľa Ondroviča v praxi len fiktívnym pojmom.