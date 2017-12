Nokia začala predávať svoju hernú konzolu N-Gage QD

27. máj 2004 o 9:01 Marián Pavel - SME online

Nokia včera oznámila, že v Európe, Afrike a v Ázii začala predávať svoju novú hernú konzolu QD. V niektorých krajinách ju možno dostať v dotovanej ponuke už za €49.99, čo predstavuje približne 2100 Sk.

Nokia v novej verzii konzoly predstavila hot-swapový slot na MMC karty umiestnený na boku telefónu, batériu s dlhšou životnosťou, zlepšené ovládanie, lepší displej, viac užitočných funkcií a novú multiplayerovú aplikáciu N-Gage Arena, ktorá spojí viacerých hráčov cez GPRS.

Na rozdiel od prvej verzie konzoly N-Gage v telefóne chýba rádio a MP3 prehrávač.

Nokia QD podporuje všetky hry určené pre N-Gage, Nokia zároveň oznámila uvedenie ďalších jedenástich nových titulov.

Tesne pred uvedením konzoly Nokia predstavila odborný časopis N-Gage Insider, ktorý je určený pre maloobchodných predajcov, distribútorov a znalcov v obore. N-Gage Insider bude vychádzať štvrťročne a bude prinášať najnovšie správy a informácie o platforme N-Gage, vrátane obsiahlych rozhovorov s kľúčovými vedúcimi pracovníkmi a tvorcami hier spoločnosti Nokia, informácie o najnovších tituloch a pohľady do maloobchodnej stratégie pre N-Gage.

Aktuálne vydanie časopisu N-Gage Insider (1.1) prináša najčerstvejšie informácie o hracom zariadení N-Gage. Maloobchodníci si budú môcť prečítať podrobnosti o novej hracej konzole N-Gage QD, dozvedia sa najaktuálnejšie novinky z N-Gage Areny aj to, aká je budúcnosť N-Gage na maloobchodnom trhu. Rozhovory s Ilkkou Raiskinenem (senior viceprezident zodpovedný za obchodnú jednotku Games), Pasi Pölönenem (riaditeľ zodpovedný za obchodnú jednotku Games Publishing) a Nadou Usinou (generálna riaditeľka obchodnej jednotky Games v Amerike) poskytujú hlbší pohľad do obchodnej stratégie pre N-Gage. Toto vydanie je taktiež plné informácií o najnovších tituloch pre N-Gage, vrátane doteraz nepublikovaných snímok z hry Pathway to Glory a interview s producentom hier Toni Virhiä.