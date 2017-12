Týždeň vo vede

(20. - 26. 5. 2004)

27. máj 2004 o 0:00 ZDENĚK URBAN

* Bernd Bruegmann z Pennsylvania State University (USA) s kolegami ako prví počítačovo modelovali jednotlivé dráhy dvoch čiernych dier, obiehajúcich spoločné ťažisko. Také páry by mali produkovať silné gravitačné žiarenie, stále chýbajúcu časť "einsteinovskej mozaiky".

* Zem pred 2,2 miliardy rokov podľa Hirošia Ohmota z Pennsylvania State University (USA) chránil pred úplným zamrznutím (Slnko vtedy žiarilo oveľa slabšie ako dnes) mohutný skleníkový efekt, spôsobený stonásobkom dnešného obsahu oxidu uhličitého v atmosfére.

* Adrianna Ianora zo Stazione Zoologica A. Dohrn (Taliansko) s kolegami zistila, že rozsievky nie sú len neškodným morským planktónom. Niektoré po útoku kôrovcov, ktoré sa nimi kŕmia, vylučujú toxíny. Tie zabíjajú larválne potomstvo kôrovcov, takže ich počet potom klesá.

* Kimiko Hašimotová z Kyoto Pharmaceutical University (Japonsko) s kolegami izolovala dva pigmenty zvláštneho, dočervena a potom dohneda sa sfarbujúceho potu hrochov (na snímke). Ukázalo sa, že fungujú ako ochrana pred slnečným žiarením a jeden aj ako antibiotikum.

* Pokusy s geneticky upravenými, predčasne starnúcimi myšami, ktoré robil Nils-Göran Larsson z Karolinska Institut (Švédsko) s kolegami, preukázali, že hromadenie mutácií v DNA mitochondriách, vnútrobunkových "elektrárňach", je príčinou starnutia, nie jeho dôsledkom.

* Tímy Seana Humphraya a Panagiotisa Deloukasa z The Wellcome Trust Sanger Institute (Veľká Británia) predložili vysokokvalitnú sekvenciu DNA v ľudských chromozómoch číslo 9 a 10, ktoré sú sídlami génov, podieľajúcich sa na mnohých vážnych chorobách.

* C. Erec Stebbins z The Rockefeller University (USA) s kolegami určili štruktúru trojice génotoxínov, ktoré uvoľňujú viaceré choroboplodné baktérie: Cdt A, B a C. Toxíny A a C otvárajú cestu do buniek toxínu B, spúšťajúcemu apoptózu, ich programované odumieranie.

* Tím Mimouna Azzouza z firmy Oxford BioMedica (Veľká Británia) oznámil, že jediná injekcia geneticky upraveného vírusu, produkujúceho tzv. vaskulárny endotelový rastový faktor (VEGF), spomalila u myší nástup a progres degenerácie pohybových neurónov (ALS).

* Tímy Angely Siriguovej z Institut des Sciences Cognitives CNRS (Francúzsko) odhalil kľúčovú úlohu tzv. orbitofrontálneho kortexu ľudského mozgu v pocitoch ľútosti a sklamania.

* Poľnohospodárstvo sa do Indie podľa Richarda Cordauxa z Louisiana State University (USA) s kolegami dostalo s príchodom nových etník, nie kultúrnym prenosom medzi etnikami.