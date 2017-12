Ako súvisí testosterón s autizmom?

Hladina testosterónu, ktorej je jedinec vystavený pred narodením, môže mať výrazný efekt na jeho sociálny vývoj. Ak je to pravda, potom by vplyv testosterónu vysvetľoval, prečo sú muži až štyrikrát náchylnejší na autizmus. Napísal o tom New Scientist.

27. máj 2004 o 0:00

Písmo: A - | A + 0 Britský odborník Simon Baron-Cohen a jeho tím vo Výskumnom centre autizmu (Autism Research centre, Cambridge) v predchádzajúcich štúdiách merali hladinu mužského hormónu v plodovej vode u 58 detí narodených v rokoch 1996 a 1997. Zistili, že ročné deti s vyššou fetálnou hladinou testosterónu majú obmedzenejší slovník a menej sa snažia nadviazať kontakt s okolím pomocou očí; ako osemročné si "testosterónové" dievčatá dokázali v mysli lepšie predstaviť rotáciu dvojrozmerných predmetov. To všetko je v súlade s teóriou Barona-Cohena, že testosterón podporuje vývoj mozgu smerom k technickej predstavivosti a umeniu analyzovať systémy, čo býva doménou mužov, a naopak znižuje schopnosť mozgu komunikovať a vcítiť sa do situácie druhého človeka, čo vedia lepšie ženy. Teraz tím Barona-Cohena publikoval v Journal of Child Psychology and Psychiatry nové výsledky. Pomocou dotazníkov, ktoré vyplňovali matky 58-ich štvorročných detí s vyššou fetálnou hladinou testosterónu, vedci zistili, že tieto deti sú sociálne menej vyvinuté, a že chlapci v porovnaní s dievčatami majú celkovo obmedzenejšie záujmy. Baron-Cohen súhlasí, že táto skupina nie je dosť veľká na to, aby mohla spoľahlivo potvrdiť vplyv testosterónu na sociálne schopnosti vyvíjajúceho sa človeka. O jednoznačnej súvislosti medzi fetálnou hladinou testosterónu a autizmom možno teda zatiaľ viac-menej iba špekulovať. Známy britský odborník však už začal novú štúdiu, ktorá zahŕňa stovky detí. Verí, že ďalší výskum pomôže preniknúť do záhady autizmu. Možno sa naozaj potvrdí jeho hypotéza, že táto choroba je spojená s extrémnym vývojom mozgu k mužskosti. Jej typickými znakmi sú chudobná komunikácia, až uzavretie sa vo vlastnom svete, ale tiež vynikajúca schopnosť preniknúť do fungovania najrôznejších systémov. (ač)