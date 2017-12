Británia vyvíja projekt podmorských elektrární

Londýn 26. mája (TASR) - Britskí vedci vynašli spôsob, ako najlepším spôsobom využiť prúdy podmorskej vody na výrobu elektrickej energie, píše odborný ...

26. máj 2004 o 19:35 TASR

Londýn 26. mája (TASR) - Britskí vedci vynašli spôsob, ako najlepším spôsobom využiť prúdy podmorskej vody na výrobu elektrickej energie, píše odborný časopis Nature.

Nový technologický systém používa dve navzájom pevne spojené turbíny, ktoré sú nadľahčené a pripevnené ku dnu mora dostatočne dlhými silnými reťazami.

Takéto podmorské "veterné mlyny" budú inštalované v oblastiach so silným prúdením vody, zdôrazňuje Nature. Čiastočne unášané prúdom sa budú vždy vychyľovať smerom, ktorým bude prúdiť voda, čo zabezpečí, aby najlepším možným spôsobom vyrobili elektrickú energiu aj v oblasti s premenlivým tokom.

"Je to jednoduché technické riešenie," hovorí Ian Griffiths, predstaviteľ spoločnosti SMD Hydrovision z Newcastle upon Tyne, ktorá dáva systém do obehu.

A tak sa okrem tepelných a atómových elektrární možno už v budúcnosti ľudstvo stretne aj s elektrárňami podmorskými, proti ktorým si ekologické hnutia budú len ťažko hľadať protiargumenty.