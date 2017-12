Kto vyhral Motorolu V300?

Mnohých čitateľov trápi otázka, kto vyhral v súťaži o Motorolu V300. My to už vieme. Ak to zaujíma aj vás, kliknite si...

27. máj 2004 o 0:00 Marián Pavel - SME online

Písmo: A - | A + 26 0 Súťaž o mobilný telefón Motorola V300 sme vyhlásili 17. mája, trvala do polnoci 25. mája. Úlohou súťažiacich bolo zodpovedať na tri súťažné otázky. Odpovede na ne mohli nájsť nielen v článkoch a v recenzii Motoroly V300, ale aj v reklamnom spote, ktorý momentálne beží v TV. Napriek tomu, že odpovede boli veľmi jednoduché a pri troche znalostí mobilných telefónov sa dali uhádnuť, takmer štvrtina súťažiacich odpovedala nesprávne. I tak nás váš záujem o súťaž prekvapil - žrebovali sme z 5000 správnych odpovedí. Systém žrebovania je jednoduchý - každý súťažiaci, ktorý správne odpovedal dostal náhodne pridelené poradové číslo (aby sme premiešali poradie tých, čo odpovedali úplne na začiatku, či úplne na konci). Potom generátor náhodných čísiel určil číslo, ktoré vyhráva. Motorolu V300 od nás dostane Katarina Gallová (xxx@atlas.sk). Vyherkyňa sa musí k cene prihlásiť do 7 dní, inak na ňu stráca nárok a telefón dostane ďalší náhodne vyžrebovaný výherca. Aktualizované 27.5.2004 16:00: Výherkyňa sa prihlásila :)