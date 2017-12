Deťom a puritánom vstup zakázaný!

POČÍTAČOVÉ HRY

27. máj 2004 o 0:00

Aj tak by mohol znieť alternatívny názov počítačovej hry Manhunt. Autori toľkokrát prepieranej série Grand Theft Auto sa rozhodli pomstiť všetkým kritikom a vydali dielo, ktorému v násilnosti môže konkurovať len máločo. Moralisti, puritáni, ale najmä mladšie publikum by už tu malo prestať čítať. Ostatným môžeme prezradiť, že, ako už to pri hrách od Rock Star Games býva, prehnané násilie tejto hre veľmi neuškodilo.

Mohlo by sa zdať, že násilná hra bude akosi automaticky patriť do čisto akčného žánru. Manhunt je však nefalšovanou "tichou" hrou, i keď sa tu lámu kosti, hlavy rozbíjajú bejzbalovou palicou a nepriatelia dusia igelitovými vreckami. Aby ste totiž mohli bez ujmy na zdraví lámať, rozbíjať a dusiť, musíte najskôr ovládnuť umenie zostať nepozorovaní. Akýkoľvek kontakt s viac ako jedným nepriateľom naraz sa totiž zväčša končí vašou smrťou.

Pohybujete sa teda v tieňoch, lákate oponentov na rôzne zvuky a do pascí. Potom nasleduje zakrádanie zozadu a následná hypernásilná smrť nepriateľa so štýlovou animáciou, keď kameru doslova zaplaví spŕška krvi.

Kamera tu hrá ešte väčšiu úlohu. Hlavný (anti)hrdina je totiž nedobrovoľným účastníkom násilnej TV šou, nie nepodobnej tej v klasickom sci-fi Running Man. Cieľom je iba zostať nažive a zároveň ukojiť oko úchylného diváka a šialeného moderátora.

Napriek výraznému zameraniu na explicitné vizuálne, ale aj "rečové" násilie sa však nezabudlo na hrateľnosť. Hra na schovávačku s vašimi lovcami je okrem pomalšieho začiatku napínavá aj vďaka slušnej umelej inteligencii a tradične špičkovému dizajnu úrovní. Navyše je násilie podané štýlovo a s nadhľadom (Tarantino by sa potešil), takže trvá dosť dlho, kým omrzí.

Vizuálne spracovanie korešponduje s dusnou atmosférou: bezútešné, špinavé prostredie plné nebezpečných existencií s odpudzujúcim a zároveň hrôzu naháňajúcim výzorom. Jemne komiksový nádych a menej detailné postavy pomáhajú zachovať si odstup od príliš reálnej zabíjačky. Taktiež zvuky a depresívna hudba pomáhajú dať tejto hre zvrhlý, ale osobitý a originálny nádych.

MICHAL GARDIAN

www.rockstargames.com/manhunt/

Odporúčaná konfigurácia: 1,5 Ghz, 256 MB RAM, 64 MB grafická karta

