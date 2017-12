Ako tlačiť fotografie na domácej tlačiarni

26. máj 2004 o 0:00 Milan Gigel

Vytlačil som si niekoľko digitálnych fotografií na domácej atramentovej tlačiarni. I keď som použil špeciálny fotopapier, zdá sa mi, že kvalita zaostáva za fotografiami z fotolabu. Existujú na fotografie špeciálne atramentové tlačiarne, alebo robím chybu niekde inde? Andrej

Pri tlači fotografií sú dôležité tri faktory. Prvým je rozlíšenie fotografie, ktoré udávajú "megapixely" digitálu a nastavená úroveň kompresie. Kým z dvojmegapixelovej fotografie možno vytlačiť kvalitnú ostrú fotografiu s rozmermi 10x13 centimetrov, pre formát A4 treba už štyri a viac megapixelov. Exteriérové fotografie pri dobrom osvetlení typicky zabezpečia vysokú kvalitu výtlačkov. Slabšie osvetlené interiérové fotografie a portréty však bývajú z pohľadu kvality neraz tvrdým orieškom.

Pre tlač fotografií v dostatočnej kvalite je zároveň vždy nutné použiť fotopapiere, sú k dispozícii v lesklom aj matnom vyhotovení. Iba na takýchto špeciálnych fotopapieroch môžete dosiahnuť maximálnu kvalitu (rozlíšenie) tlače, ktoré udáva výrobca tlačiarne. Viac ako na značke fotopapiera záleží na tom, aké vysoké rozlíšenie "znesie". Dnešné fototlačiarne dosahujú hranicu okolo 5200-5400 DPI (bodov na palec).

Tretím dôležitým faktorom je počet "základných farieb", ktoré tlačiareň využíva pri tlači fotografií. Bežné farebné atramentové tlačiarne využívajú štyri základné farby CMYK, ktoré síce umožňujú pokryť farebnú škálu, avšak pri jednoliatych veľkorozmerných farebných prechodoch (tvár, obloha, morská hladina) nedokážu vyprodukovať dostatočný počet odtieňov.

Ak teda uvažujete o tlači fotografií, môžete si obstarať špeciálnu fotografickú tlačiareň. V tej možno nahradiť čiernu náplň takzvaným fotokitom, ktorý okrem čiernej obsahuje i dve doplnkové farby, zväčša modrú a červenú. Tie umožňujú lepšie vykryť farebné prechody a dodať ľudským tváram viac vernosti.

Zdokonalený tlačový model, ktorý využíva spoločnosť Epson, využíva dokonca až osem základných farieb, navyše sa tu nachádza aj druhá čierna farba (jedna je matná, druhá lesklá) a optimalizátor lesku. Ten je priehľadným atramentom na báze živíc, ktorý sa nanáša do priestorov, kde nebol nanesený iný farebný pigment.

Domáce fototlačiarne majú zväčša zabudovanú navyše aj čítačku pamäťových kariet, vďaka čomu nebudete musieť snímky prenášať cez počítačové programy a zostane zachovaná vernosť ich farieb. Fotografické tlačiarne pritom nemusia byť výrazne drahšie, ako bežné domáce tlačiarne - rozdiel môže byť len niekoľko sto korún.

Pri tlači fotografií nezabudnite na to, že potlačiteľnej strany papiera (pri vkladaní do tlačiarne je to zväčša horná strana) sa nemáte dotýkať, inak môže zostať po mastných prstoch na vytlačenej fotografii tmavšia škvrna. Pred samotnou tlačou ešte nezabudnite skontrolovať, či je v ovládači tlačiarne zvolený správny druh papiera.

