Veľký test Alcatelu OT756: prvý mobil s 262144 farbami na displeji na Slovensku

25. máj 2004 o 14:22 Marián Pavel - SME online

Alcatel vo februári predstavil nástupcu populárneho modelu OT735. Ten prišiel na trh pomerne neskoro s displejom zobrazujúcim iba 4096 farieb, no ponúkal výborný pomer funkcií k cene. V produktovom rade ho tento rok nahradí OT756. V čom sa novinka odlišuje?

Dizajn a klávesnica

OT756 nadväzuje na tvary OT735, no dizajnéri sa držali línie high-tech. Novinka má na rozdiel od OT735 celoplastový kryt. Telefónu dominuje extravagantne riešená klávesnica, inak má skôr konzervatívne tvary. Vo vrchnej časti je infraport a otvor na šnúrku. Na bokoch je len jemné tvarovanie na dobré držanie v ruke, bez akýchkoľvek tlačidiel. V spodnej časti sú typické konektory elektrického napájania a slúchadiel. Vzadu je prekvapujúco veľký hľadáčik digitálneho fotoaparátu a veľmi výrazná „pochrómovaná“ časť slúžiaca ako zrkadlo pri fotografovaní.

Kryt sa otvára pohodlne, s batériou sa manipuluje tiež bez problémov. SIM karta je uložená presne bez zbytočnej vôle.

Výrobca ponúka operátorom dva varianty klávesnice, záleží len na nich, ktorý uvedú do predaja. My sme testovali „klasický“ variant, druhý je usporiadaný v tvare včelieho plástu. Klávesy sú usporiadané do jedného bloku, všetky sú silno vypuklé smerom von okrem päťsmerového tlačidla, ktoré je naopak zapustené smerom dovnútra telefónu.

Klávesy sa ovládajú pohodlne, dokonca lepšie ako na OT735. Problém nemajú ani používatelia s veľkými prstami.

Klávesnica je efektne podsvietená modrým svetlom – šesť silných diód veľmi silno svieti aj na dennom svetle.

Ovládanie

V OT756 Alcatel zásadne mení spôsob ovládania svojich telefónov. Staršie modely sa od konkurencie odlišovali spojeným tlačidlom pre prijatie a odmietnutie hovoru. V novinkách sa Alcatel prispôsobuje rozšírenejšiemu štandardu a na klávesnicu umiestnil dve tlačidlá. Okrem dvoch funkčných sú na klávesnici ešte tlačidlo C a špeciálne funkčné tlačidlo na spustenie fotoaparátu. Nové riešenie a v podstate starý softvér narobí majiteľovi staršieho Alcatelu zmätok. Najväčší problém je zvyknúť si na to, že tlačidlom C sa užívateľ dostane o krok späť a červeným tlačidlom úplne zruší voľbu. Vďaka jednoduchému ovládaniu sa všetko dá rýchlo do poriadku.

Päťsmerové tlačidlo sa ovláda pohodlne. Všeobecne je klávesnica veľmi dobre vyriešená – na dotyk tvrdá, no presná a s rýchlou odozvou. Naviac sa to dá oceniť pri rýchlom písaní esemesiek.

Displej

Alcatel OT756 sa bude od konkurenčných telefónov vo svojej triede odlišovať predovšetkým displejom. Alcatel zvolil prekvapujúco displej zobrazujúci 262144 farieb. Jeho kvalita nás príjemne prekvapila – okrem toho, že má ostrý obraz a živé farby, je veľmi dobre podsvietený a celkom slušne je čitateľný aj na dennom svetle. S rozlíšením 128 x 160 bodov patrí medzi slušný nadpriemer.

Menu telefónu

Menu sa dočkalo iba minimálnych zásahov – je takmer identické s predchádzajúcim modelom OT735. Zároveň sa žiada dodať, že nejaké veľké úpravy menu ani nepotrebuje – systém Alcatelu patrí medzi užívateľsky najprívetivejšie na trhu.

Menu možno zobraziť buď ako matricu s 12 položkami, alebo ako jednopoložkové s vodorovnou navigáciou. Podmenu je už textové, pričom v ďalších položkách možno listovať opäť vo vodorovnej navigačnej lište. Toto riešenie je veľmi prehľadné a umožňuje sa dostať k príbuzným položkám bez zbytočného klikania.

Čo je najdôležitejšie, Alcatel si aj v modeli OT756 drží status mimoriadne rýchleho telefónu. Odozvy menu sú minimálne a prekresľovanie grafiky je svižné.

Výhrady máme k rozmiestneniu položiek menu – nám sa zdalo nepraktické a ,bohužiaľ, menu nie je možné si prispôsobiť vlastným potrebám (čiastočne sa však dá vypomôcť nastavením klávesových skratiek).

Funkcie

Alcatel OT756 sa okrem displeja príliš nevystrkuje z radu, no aj tak niektoré funkcie príjemne prekvapia. Alcatel tento rok postavil všetky modely na multimediálnej výbave. Telefón dokáže zaznamenávať a prehrávať video so zvukom vo formátoch .3GP a .MP4. Video bude možné do telefónu aj stiahnuť a pridať ho do MMS (s maximálnou veľkosťou 100 kB).

Zaujímavé je aj ďalšie využitie videozáznamu: môžete si ho pridať ako tapetu na úvodnú obrazovku (je to efektné, ale po stý raz už otravné), alebo ho pridať ku kontaktu (zobrazí sa vždy, keď vám daná osoba zavolá). Práve video priradené ku kontaktu poskytuje množstvo zábavy – ak vám zvoní telefón, zobrazí sa v polovici obrazovky spolu s menom volajúceho. Zaujímavé je, že nabehne okamžite po začatí zvonenia, telefón ho nenačítava dlho.

Alcatel OT756 nadchne aj podporou MP3 zvonení. Do telefónu si tak môžete nahrať akýkoľvek zvuk alebo hudobný súbor namixovaný v počítači. Niektoré súbory telefón odmieta – zatiaľ sa nám nepodarilo zistiť, aké obmedzenia softvér má. A keď už hovoríme o zvoneniach – telefón podporuje aj formáty MIDI, SP-MIDI, i-Melody, AMR a PCM, predinštalované má 32-tónové polyfonické zvonenia, i MP3 súbory (mimochodom, výber zvonení je fantastický).

V OT756 nájdete štandardnú manažérsku výbavu: viacpoložkový telefónny zoznam (800 miest), pripomienkovač, kalendár, ovládanie a vytáčanie hlasom, hlasový záznamník, kalkulačku, konvertor meny, svetový čas a softvér na sychronizáciu s PC (Outlook, Lotus Notes, Lotus Organizer).

Telefón výborne spolupracuje so SIM kartou (Alcatel to má vyriešené asi najlepšie – užívateľ má dokonalý prehľad, ktorý kontakt má uložený na SIM karte a ktorý je v telefóne). Ku kontaktu v telefóne možno priradiť až neuveriteľných 26 položiek (vrátane dátumu narodenia) a položky deliť do skupín volajúcich.

Komunikačné možnosti telefónu sú priemerné – podporuje SMS a MMS, e-mailový klient, ktorý sa dnes stáva štandardom pre telefóny strednej triedy. Alcatel zároveň pokračuje vo svojej stratégii ukladať esemesky na SIM kartu s možnosťou ručného presúvania do telefónu. Spoločnosť v tom údajne vidí konkurenčnú výhodu, my zas tvrdíme opak: automatické ukladanie správ priamo do pamäte telefónu je výhodnejšie a praktickejšie riešenie a v telefóne veľmi chýba. OT756 si nesie aj ďalšie neduhy OT735: napríklad chýbajúce počítadlo znakov pri písaní správ.

Hry sú v telefóne predinštalované dve, rovnaké ako v OT735i: plošinová skákačka Gulo´s Tale a automobilová naháňačka Speed Devils. Vďaka podpore Javy MIDP 2.0 môžete ďalšie hry a aplikácie doinštalovať.

Pozitívnu zmenu sme zaznamenali pri funkcii čas – Alcatel konečne upravil telefón tak, že čas beží, aj keď je mobil vypnutý. Budík je štandardný: nastaviť môžete nielen jednorazové, ale aj denné budenie, vybrať si môžete zo všetkých zvukov v pamäti (a nechať sa budiť príjemnou hudbou v MP3 formáte nie je také zlé...).

Personalizácia telefónu je rovnaká ako v OT735i: zmeniť môžete atmosféry (ide o profil, v ktorom sú zvuky, pozadia, šetrič obrazovky a farebné prostredie), ale aj jednotlivé zložky. Novinka je práca s videom.

Ďalšia pozitívna zmena sa týka infraportu – v OT756 je konečne odblokovaný a môžete ho plnohodnotne používať nielen na prenos obrázkov, ale aj na import zvonení. Telefón inteligentne rozozná formát posielaného súboru a podľa výberu automaticky navrhne ďalší postup.

Na internet sa dostanete cez GPRS triedy 10 a WAP 2.0.

Fotoaparát a kamera

Ak by mal OT756 megapixlový fotoaparát, Alcatel by sa zaradil medzi súčasnú špičku. O triedu nižšie ho posiela integrovaný VGA fotoaparát s podporou videa, no na druhej strane musíme podotknúť, že v predchádzajúcom modeli OT735 bol k dispozícii iba nepoužiteľný CIF fotoaparát. Foťáčik má o niečo väčšiu šošovku, ako je zvykom, na kvalite fotografií sa to významne neodráža.

Funkcie má foťáčik zhodné s OT735: 8-násobný zoom a viacero rozmerov: 640 x 480 bodov, 352 x 288, 128x128 (MMS formát), 64x64, 32x32, 16x16 bodov a improvizovaný panoramatický záber (fotoaparát len pridá čierne okraje na vrchnú a spodnú časť fotografie). Pri expozícii si môžete nastaviť režimy automat, slnečno, zamračené, noc, interiér.

Fotografie môžete nafotiť v troch úrovniach kvality, fukcia Režim snímania záberu ponúka tri možnosti: normal, animácia (4 fotografie za sebou, no treba ich nafotiť manuálne) a mozaika (4 fotografie na jednej obrazovke v malých okienkach).

Pohrať sa dá aj s predinštalovanými rámčekmi. Väčšinu funkcií môžete nastaviť klávesovými skratkami priamo pri fotení.

Video sa dá nakrútiť do 30 sekúnd, so zvukom aj bez. Nastaviť môžete štyri farebné režimy snímania. Nakrútené video je trocha trhané, ale snímaný objekt v ňom bez problémov rozoznáte :)

Napriek bohatým multimediálnym možnostiam má telefón iba 4 MB pamäte.

Batéria

Alcatel bude do telefónu montovať batériu Li-Ion s kapacitou 950 mAh. Vydržať by mala 8 hodín hovoru a 210 hodín v pohotovostnom režime. Pri našom teste sa batéria skutočne držala veľmi dobre – pri bežnom používaní vydržala na jedno nabitie 5 dní a nocí. Prihliadnuc na displej zobrazujúci 262144 farieb s vyššou energetickou záťažou je tento výsledok veľmi slušný.

Zhrnutie

Alcatel OT756 je rovnako ako OT735 telefón, ktorý svojou výbavou a (avizovanou) priaznivou cenou okamžite získa množstvo priaznivcov. Náš dojem bol za týždeň testovania veľmi dobrý – aj keď dizajn neosloví úplne každého, komfort používania i kvalitný displej presvedčia aj nerozhodných. Telefón sa na náš trh dostane možno už o mesiac – máme sa na čo tešiť...



Interiér



Interiér, 8x zoom



Exteriér



Interiér, detail



Interiér