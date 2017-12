Nokia predstavila na výstave E3 2004 11 hier pre N-Gage

Nokia na výstave E3 2004 v Los Angeles predstavila 11 nových herných titulov pre nedávno predstavenú hernú konzolu N-Gage QD.

24. máj 2004 o 16:07

Nokia na výstave E3 2004 v Los Angeles predstavila 11 nových herných titulov pre nedávno predstavenú hernú konzolu N-Gage QD: Pathway to Glory, Pocket Kingdom: Own the World, Ashen, Crash Nitro Kart, The Sims Bustin' Out, Tom Clancy's Ghost Recon: Jungle Storm, Call of Duty, Bomberman, Operation Shadow, Requiem of Hell a Tiger Woods PGA Tour 2004.

Stánok N-Gage inšpirovaný myšlienkou globálneho spoločenstva, virtuálnych svetov a priateľského súťaženia pripomínal moderné koloseum. Veľké centrálne pódium predstavilo herné tituly pre N-Gage a na siedmych projekčných plátnach sa premietali panoramatické videonahrávky. Návštevníci výstavy E3 sa mohli zapojiť do akcie a hry si vyskúšať alebo sa môhli usadiť ako na štadióne a sledovať zábavu a dianie. V zvláštnom bunkri z 2. svetovej vojny mohli sledovať živé ukážky z akčne zameranej strategickej hry pre viac hráčov nazvanej Pathway to Glory. Všetky hry sa predvádzali a hrali na novej, nedávno predstavenej, konzole N-Gage QD, ktorá je už druhý herným zariadením z rady N-Gage.

Zoznam hier pre hernú platformu Nokia N-Gage zahŕňa tieto tituly:

Pathway to Glory je s napätím očakávaná akčne zameraná strategická hra pre viac hráčov. Jej dej je zasadený do obdobia 2. svetovej vojny a hráči tu formujú a riadia vlastné čaty vojakov, ktoré majú historicky presné bojové úlohy a v reálnom čase sa zapájajú do bitky s ostatnými hráčmi z celého sveta.

Pocket Kingdom je prvá mobilná online hra na svete určená pre veľký počet hráčov. Pocket Kingdom nabáda hráčov z celého sveta k budovaniu mocných online ríš. Hráči vysielajú armády do zeme Ulgress, skúmajú terén a dobývajú územia. V režime hry pre jedného hráča sa mapa hemží množstvom počítačom ovládaných nepriateľov, s ktorými je nutné bojovať, a prehlbovať tak bojové skúsenosti vlastných légii. V online režime v rámci N-Gage Arény sa hráči stretávajú s tisícovkami ďalších protivníkov zo všetkých kútov sveta a súperia s nimi o vojnovú korisť a slávu - v snahe ovládnuť celý svet.

Ashen je strieľačka z vlastného pohľadu, ktorá prináša hru s rýchlym spádom a desivými nepriateľmi. Hráči sa berú na seba úlohu strážca Jacoba Warda, predierajú sa pôsobivým prostredím, môžu vyberať z deviatich unikátnych zbraní, aby mohli odrážať útoky nepriateľských votrelcov šplhajúcich sa po hradbách. K mobilným funkciám hry pre viac hráčov patrí režim boja na život a na smrť a režim minihier, ďalej potom osem máp pre hru jedného či viac hráčov a dve jedinečné mapy pre hru viacerých hráčov.

V Crash Nitro Kart sa hráči za volantom rútia po cestách šialenými zatáčkami v mene záchrany planéty Zem. Hráči si môžu vybrať z 18 postav, medzi nimi nechýba Crash, Coco, Crunch, Cortex, Tiny a N.Gin, a najmenej z troch závodných režimov. Červená na semafóre rozhodne nikde nečaká. Hráči môžu porovnať svoje šoférske umenie s ostatnými vďaka bezdrôtovej technológii Bluetooth, umožňujúcej hru viacerých hráčov v režimoch Arcade Race Mode, Versus Race Mode a Battle Mode alebo sa môžu zapojiť do súťaže prostredníctvom služby N-Gage Arena a „odomknúť“ skryté postavy v tieňových závodoch.

V hre The Sims Bustin' Out si hráči volia z radu mini-game kariér, „odomykajú“ a zbierajú viac ako sto nových predmetov. S viac než 25 novými neuveriteľnými a bláznivými postavami sú hry, práca i život spoločenskejšie než kedykoľvek predtým. Ale je to zároveň drina, pretože hráči nemôžu zabúdať na uspokojenie tradičných základných potrieb Simíkov, akou sú napr. pohodlie, hygiena, spánok či jedlo.

V Tom Clancy's Ghost Recon: Jungle Storm sa hráči ocitnú tvarou v tvár najhorším kolumbijským drogovým kartelom a ich úlohou je navždy skoncovať s obchodom s drogami a nezmyselným vraždením. Táto hra plná akčných momentov obsahuje originálne misie a režimy exkluzívne vytvorené pre N-Gage. Prostredníctvom technológie Bluetooth sú k dispozícii režimy až pre osem hráčov hrajúcich spolu i proti sebe.

V akčnej hre Call of Duty hráč ako americký, britský a potom ruský vojak bojujúci s nacistickou vojenskou mašinériou znovu prežíva udalosti 2. svetovej vojny. Príbeh sa odvíja od výsadenia amerických parašutistov za nepriateľskými líniami, cez misie elitných britských jednotiek SAS hlboko na nepriateľskom území, až po chaotické pouličné boje a tankové bitky na východnom fronte. Verzia pre N-Gage umožňuje pôsobivý a realistický zážitok z 2. svetovej vojny, vrátane autentických zbraní, zvukov, vozidiel a historických momentov. V 11 misiách čaká hráčov množstvo úloh, od frontového útoku až po tajné operácie a sabotáže.

Akčná adventúra Bomberman prenesie hráčov do rútiaceho sa temného sveta, v ktorom si musia prekliesniť cestu späť do civilizácie a pritom sa pokúsiť zachrániť z rúk zlodeja slávnu sochu Golden Bomberman. Pri prechádzaní ôsmimi úrovňami sa hráči stretávajú s vládcami, ktorí používajú svoju obrovskou moc, aby zastavili akýkoľvek pokrok. Bomberman ponúka päť bojových režimov pre viac hráčov prostredníctvom technológie Bluetooth.