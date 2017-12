The Witcher – Zaklínačov debut vo svete hier

Máloktorý fanúšik kvalitných fantasy románov nepozná meno poľského autora Andrzeja Sapkowského. Stopercentná väčšina RPG pozitívnych hráčov pozná Bioware, božských vývojárov role-playing hier. Obe skupiny by preto mali spoznať pripravované akčné RPG

21. máj 2004 o 19:07 Juraj Chrappa

The Witcher.

Na tohtoročnej výstave E3 boli odhalené podrobnosti o novom akčnom RPG, The Witcher, ktoré je zasadené do známeho fantasy sveta románov A. Sapkowského o Zaklínačovi. Mnohí z vás sa možno potešili, že na hre pracujú Bioware (Star Wars: Knights of the Old Republic), ako som naznačoval v úvode, ale nie je to tak. Autormi hry sú poľskí CD Projekt Red a hra „iba“ využíva upraveného grafického enginu Aurora od Bioware (bežal na ňom napr. Neverwinter Nights). Aj tento fakt vysvetľuje mierne zavádzajúcu, ale o to prekvapivejšiu, prezentáciu The Witcher na E3 v stánku známejších Bioware. Mimochodom, CD Projekt Red je interné štúdio najväčšieho poľského distribútora CD Projekt, ktorého naši hráči poznajú aj vďaka českej pobočke a mnohým plne lokalizovaným hrám (niektorým dokonca do slovenčiny).

The Witcher môžeme v skratke popísať ako akčné RPG s jednoduchým ovládaním, pohlcujúcim príbehom a kvalitným vizuálnym spracovaním. Hra samotná nasleduje vyšliapanú cestičku Diabla, Dungeon Siege či z tých novších, Sacred. V hlavnej úlohe sa nám predstaví starý známy Zaklínač (The Witcher), Geralt z Rivie, ktorý dokonale zvláda umenie boja s mečom, ani magické schopnosti mu však nie sú cudzie. Od malička vychovávaný k boju, ovplyvnený mutáciami sa z neho stáva dokonalý nástroj na likvidáciu príšer každého druhu. Je členom starovekého spoločenstva chrániaceho ľudí pred vlkolakmi, nemŕtvymi a hordami ďalších. Rôznorodé úlohy v hre je možné plniť rôznymi spôsobmi, pričom vaše rozhodnutia majú vplyv na vývoj postavy, jej vzhľad a hrateľnosť. Veľakrát v hre si budete môcť vybrať ďalšiu cestu, ktorá skončí v jednom z troch rôznych koncov. Intuitívne ovládanie v tomto prípade znamená obľúbený a osvedčený klikfest, na ktorý stačí myš a plne konfigurovateľné klávesové skratky.

Čo by však hru malo odlišovať od ostatných, je Sapkowského fantasy svet. Svet v ktorom nič nie je čiernobiele: dobro nie je také dobré a zlo také zlé, ako by sa na prvý pohľad zdalo. Ak sa autorom podarí preniesť dobrodružnú, vtipnú a súčasne pohlcujúcu atmosféru z kníh do počítačovej hry, majú vyhrané na celej čiare. Dúfajme, že sa im to podarí aj napriek tomu, že na tvorbe príbehu hry samotnej sa sám maestro nezúčastní. Nech je výsledok ich snaženia akýkoľvek, v hre navštívite miesta ako Kaer Morhen, útočisko zaklínačov, veľké mestá Vyzime či Mayena, starý zámok temeriánskych kráľov a množstvo ďalších lokácií plných postáv, nebezpečných nepriateľov a smrteľných pascí.

O technické spracovanie sa nie je dôvod obávať aj vďaka použitému biowareckému enginu Aurora. Oproti Neverwinter Nights, kde bol posledne použitý, však bude vyzerať úplne inak. Stratili sa všetky design obmedzujúce štvorčeky, pribudli mnohé DirectX 9 efekty, motion-capture animácie, fyzikálne „ragdoll“ efekty (známe skôr z 3D akcií) a samozrejme real-time bojový systém.

Fanúšikovia Sapkowského, fanúšikovia akčných RPG hier alebo oboch zastúpených skupín sa môžu tešiť, ale najskôr až na druhú polovicu roku 2005.