Rome: Total War – za Rím, na smrť!

21. máj 2004 o 15:33 Michal Klembara

Hľadať skutočnú stratégiu v realtime stratégiách bolo vždy ťažké, ale v posledných rokoch je to priam nemožné. Netreba zabudnúť ani na to, že väčšina ľudí si myslí, že vedia hrať stratégie, keď úspešne zvládli stratégie typu Red Alert. No rozdiel medzi výrobou množstva jednotiek, po ktorej nasleduje rýchly bezhlavý útok, a skutočnou stratégiou je značný. Našťastie sa občas objavia tituly, ktoré sú vysoko hrateľné, zábavne a hlavne obsahujú pravú inteligentnú stratégiu. Medzi ne sa v roku 2000 zaradila hra pod názvom Shogun: Total War, samozrejme táto hra obsahuje ťahový aj realtime režim. Boje sa tu nedali riešiť masovým útokom, lebo presila neznamenala automaticky víťazstvo (platilo to aj opačne). Hra zaznamenala značný úspech a tak sa vývojári z Creative Assembly okamžite pustili do pokračovania Rome: Total War. Viacerí z vás sa teraz iste pýtajú a čo Medieval: Total War? Medieval bol vyrobený počas prác na Rome a samotný tvorcovia ho ani nepovažujú za plnohodnotné pokračovanie, dokonca sa objavilo označenie Shogun 1.5. Pre Rome: Total War bol vyvinutý nový engine a bolo zapracovaných aj mnoho pripomienok komunity hráčov. Hra je už skoro hotová, pozrime sa teda na to, čo nás čaká.

HISTÓRIA

Hra sa bude odohrávať v časovom rozmedzí od roku 300 pred našim letopočtom do roku 14 nášho letopočtu. Je to obdobie najväčšieho rozmachu Rímskej ríše plné zaujímavých historických udalostí, ako sú Púnske vojny, Cézarova invázia do Galie, dobývanie území Alexadrovej ríše a chýbať nebudú ani vnútropolitické boje končiace dlhou občianskou vojnou. V kampani budeme zastupovať jednu z mnohých politicky činných rodín s cieľom stať sa rímskym cisárom. Chýbať nebudú ani historické bitky a multiplayer. V tejto dobe Rimania nenašli premožiteľa (keď neberieme do úvahy Asterixa a Obelixa:) a tak sa natíska otázka, aký budú nepriatelia. Budú rôzni a bude ich veľa. Na porazenie bude čakať 100 frakcií. Budú to rôzne galské a germánske kmene, rôzne malé národy a aj tí najväčší nepriatelia Ríma, Kartáginci a Gréci. Treba pripomenúť, že Rimania veľakrát vyhrali len vďaka hore šťastia, takže to vôbec nebude také ľahké. Medzi tieto frakcie sa rátajú aj rímske rodiny súperiace o moc.

STRATEGICKÁ ČASŤ

Hra je ako predošlé diely rozdelená na dva časti a to ťahovú - strategickú časť a boje v realtime režime. Obidve časti však budú oveľa viac prepojené. Najväčšie zmeny sa týkajú ťahovej časti. Klasickú mapu tu nenájdete. Nahradila ju totiž 3D mapa, ktorá už nebude rozdelená na jednotlivé provincie, ale na stovky malých štvorčekov. Tieto štvorčeky budú zastupovať skutočnú plochu zo všetkým, čo na nej stojí. To znamená, že keď na určitom štvorčeku dôjde k bitke a hra sa prepne do realtime režimu, tak tam uvidíte všetko, čo bolo na danom mieste postavené vrátane miest. Nová mapa prinesie nové strategické možnosti, či už pôjde o presun armád, alebo o stavbu pevností na vhodných miestach. Na žiadosti hráčov bola rozšírená diplomacia. Pribudnú rôzne možnosti na uzatváranie obchodných zmlúv, dohôd o presune vojsk, výmene informácií a mnoho ďalšieho. S diplomaciou úzko súvisí aj špionáž a tá tiež ponúkne množstvo užitočných možností ako oslabiť nepriateľa, prípadne pripraviť vhodné prostredie na inváziu. Nič bližšie zatiaľ tvorcovia hry nekonkretizovali.

ENGINE

Nový engine umožnil výrazne zlepšiť grafiku a zvýšiť počet jednotiek na jednej mape. Podľa tvorcov engine funguje v mnohých prípadoch lepšie ako ten zo Shoguna a Medievala. Podľa ich slov by nemalo dôjsť k rapídnemu zvýšeniu hardwarových požiadaviek a konfigurácia, na ktorej hru testujú je 600Mhz procesor a 16MB 3D grafická karta. K požiadavkám na operačnú pamäť sa veľmi nevyjadrujú, ale z toho čo o hre vieme, sa dá usúdiť, že bude potrebných takých 512MB RAM. Prečo tak veľa? Na jednej mape bude môcť byť 20 000 plne animovaných polygónových vojakov, zvierat a bojovej techniky. K tomu ešte plne 3D prostredie z množstvom stavieb a dokonca kompletné mestá s budovami, ulicami a hradbami. Grafika a animácie sú fakt pekné a kvalitne urobené, stačí sa pozrieť na obrázky.

BOJ

Aké jednotky sa budú dať preháňať po bojových poliach? Bude ich okolo sto. V rímskych radoch sa objavia tradiční legionári, ktorí budú môcť vytvoriť známu korytnačku, Kartáginci použijú vojnových slonov, Gréci nasadia svojich hoplitov, barbari rôznych mužov so sekerami :) a chýbať nebudú rôzni lučištníci, kopijníci, kavaléria a podobne. Dôležitú rolu bude hrať aj dobývanie miest a pevností. Na tento účel budú slúžiť obliehacie veže, katapulty, baranidlá a napríklad aj vysoké rebríky. Bude dokonca možné vykopať pod hradby tunel za účelom ich zrútenia. Padajúce hradby potom zabijú obrancov, ktorí na nich stoja, a aj okolo stojacich útočníkov. Po prekonaní hradieb nasleduje boj v pevnosti alebo v meste. Boj sa v prípade mesta presunie priamo do jeho ulíc. Keď to mesto potrebujete pre svoje plány do budúcnosti alebo je dokonca vaše, bude treba zvážiť každý krok, aby z mesta neostali len ruiny. Čo sa týka obrany, tak na to poslúžia lučištníci a z hradieb sa budú dať vylievať rôzne horľavé látky.

ZÁVER

Rome: Total War ponúkne komplexnú stratégiu na veľmi dlhý čas. Zatiaľ to vyzerá tak, že v kampani bude možné hrať iba za Rimanov a to je škoda. Bolo by zaujímavé dobyť Európu za niektorý iný národ. Minimálne by to zvýšilo replaybilitu tohto inak vynikajúco vyzerajúceho produktu. V Creative Assembly majú ešte čas na nejaké zmeny, lebo vydanie hry je naplánované na 21. septembra v USA a o tri dni neskôr v Európe.