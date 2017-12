ST: Univerzálna odkazová schránka 3 mesiace bezplatne

Ak si zákazník zriadi Univerzálnu odkazovú schránku v dňoch od 1. júna do 31. augusta, bude mu počas nasledujúcich troch mesiacov táto služba poskytovaná bezplatne.

21. máj 2004 o 11:20

Univerzálnu odkazovú schránku (UOS) ponúka spoločnosť Slovak Telecom svojím zákazníkom od 1. augusta 2003. Pevná linka sa tak stala 24-hodinovým záznamníkom a zákazník vďaka nej nezmešká žiadny odkaz alebo správu.

Univerzálna odkazová schránka je viazaná na ISDN alebo klasickú telefónnu linku, je možné ju zriadiť k existujúcemu telefónnemu číslu.

Prijaté odkazy si zákazník môže vypočuť nielen z domácej linky, ale z akejkoľvek pevnej linky, mobilného telefónu, alebo počítača s prístupom do internetu nielen v rámci Slovenska, ale aj zo zahraničia. Pritom výber odkazov z telefónnej linky, ku ktorej je UOS zriadená, je bezplatný, výber odkazov z inej linky je spoplatňovaný rovnako ako miestne volania v štandardnom volacom programe.

Syntetizátor reči dokonca umožní vypočutie e-mailov cez telefón a doručenie SMS správy odoslanej z internetovej aplikácie v hlasovej podobe do pevnej aj mobilnej siete.

Služba Univerzálna odkazová schránka môže byť poskytovaná ku každej pevnej linke v dvoch typoch – Standard a Plus. Zriaďovaná je bezplatne.

Typ Standard – umožňuje telefonický prístup do schránky; umožňuje prijímať hlasové a faxové správy; umožňuje presmerovať faxové správy na iné telefónne číslo; jej kapacita je 1 MB; dĺžka odkazu je maximálne 1 minúta. Tento typ UOS je poskytovaný úplne bezplatne.

Typ Plus – okrem možností typu Standart umožňuje prístup do schránky cez internetovú aplikáciu; umožňuje prijímať aj e-mailové správy; faxové správy je možné presmerovať nielen na iné telefónne číslo, ale aj na e-mailovú adresu; umožňuje posielať hlasové SMS správy, textové SMS správy, faxy a e-maily z internetovej aplikácie; jej kapacita je 10 MB a maximálna dĺžka odkazu 2 minúty. Mesačný poplatok je 89, - (bez DPH).