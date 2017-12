Ako dostať MP3 zvonenie do Motoroly V500?

Možnosti máte dve: kábel alebo Bluetooth.

21. máj 2004 o 9:47 Marián Pavel - SME online

Možnosti máte dve:

- kábel

- bluetooth

Stačí, ak si zodpovedajúci MP3 súbor pripravíte v počítači s Bluetooth modulom, spárujete s ním svoju V500 a súbor do telefónu odošlete.

Ak nemáte k dispozícii Bluetooth v počítači (USB modul stojí približne 1500 Sk), môžete využiť aj zložitejší postup cez IrDA s využitím notebooku. Potrebujete na to ďalší telefón s infraportom a zodpovedajúcou pamäťou (telefón, samozrejme, musí mať aj Bluetooth). Pripravený súbor pošlite cez IrDA do telefónu, cez Bluetooth si spárujte tento telefón s vašou V500 a odošlite do nej svoj súbor.

Teoreticky by mala fungovať aj možnosť poslať si MP3 zvonenie ako prílohu e-mailu, no nám sa ju zatiaľ nepodarilo overiť a nepotvrdili nám ju ani zástupcovia slovenskej pobočky Motoroly.

Riešenie cez kábel je drahšie: okrem kábla si totiž musíte zakúpiť aj softvér na komunikáciu s telefónom.

Poznáte iné riešenie? Máte overené posielanie MP3 zvonení cez e-mail? Napíšte svoje skúsenosti do diskusie!