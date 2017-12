Liberalizácia je v rukách regulátora

21. máj 2004 o 0:00

Ani po našom vstupe do Európskej únie nemáme liberalizovaný telekomunikačný trh. Omylom je si myslieť, že práve vstup do únie by mohol tento proces akcelerovať, pretože tí, ktorí mali záujem poskytovať telekomunikačné služby na Slovensku, už na našom trhu prítomní sú.

Brzdou je, že sa doteraz nedokázali dohodnúť s prevádzkovateľom pevných liniek na prepojení svojich sietí. Ako prekážky sa najčastejšie uvádzajú vysoké prepojovacie poplatky, nedokončená digitalizácia siete, či jednoducho neochota prepojiť sa.

Ponúknuť viac

Liberalizácia pevnej hlasovej služby má umožniť, aby užívatelia zistili aké výhody im ešte pevná linka môže priniesť. Dá sa na poli hlasových služieb ponúknuť viac? Výhody v tomto segmente znamenajú predovšetkým nižšie poplatky. Dnes je hladina cien za pevnú linku v sieti dominantného poskytovateľa dosiahnutá vďaka krížovému financovaniu. Ide o dedičstvo minulosti, keď boli poplatky za určité služby a typy volaní nižšie ako náklady a iné boli vyššie, tak aby sa z nich mohla dotovať vzniknutá strata. Aby nedochádzalo ku krížovému financovaniu, musí prísť rebalancovanie, čo predpokladá, že operátor bude viesť oddelene účtovníctvo (náklady a výnosy) pre každú službu zvlášť. Proces rebalancovania by sa však mohol odraziť na cene pre koncového zákazníka v podobe zdraženia, čo by mohlo spustiť odliv klientov do mobilných sietí. Bez rebalancingu alternatívni operátori nedokážu ponúknuť hlasové služby tak, aby boli cenovo konkurencieschopné. Ale to je len jedna z prekážok liberalizácie telekomunikačného trhu.

Rokovania bez výsledku

Liberalizácia je proces. Na Slovensku je síce naštartovaný od 1. januára 2003, preto sa mnohí pýtajú, prečo nie je badať ostrejší konkurenčný boj ako je to napríklad medzi prevádzkovateľmi mobilných sietí. Odpoveď je jednoznačná: liberalizácia je pre súkromných klientov nepostrehnuteľná, pretože konkrétne výhody pre koncového užívateľa dokážu alternatívni operátori ponúknuť až po prepojení ich sietí so sieťou dominantného operátora. S niektorými alternatívcami rokovania prebiehali, s inými k stretnutiu ani nedošlo, akoby ani nemali záujem o prepojenie. Telekomunikačný úrad SR v polovici februára vyzval spoločnosti, aby začali rokovať o prepojení sietí. Vzhľadom na to, že v krátkom čase k prepojeniu nedošlo, úrad vstúpil do prebiehajúcich rokovaní, počas ktorých bolo dohodnutých niekoľko kompromisných riešení, tie, žiaľ, nestačili nato, aby sa dohoda podpísala. Keďže podľa Zákona o elektronických komunikáciách sa posilnila pozícia regulátora trhu, ten sa nakoniec rozhodol z vlastného podnetu začať správne konanie vo veci určenia podrobných technických a prevádzkových podmienok prepojenia. Rovnako musí Telekomunikačný úrad zabezpečiť, aby podmienky prepojenia boli nediskriminačné a ceny za smerovanie prepojených hovorov zodpovedali skutočným nákladom, ktoré určí na základe výpočtových modelov. Referenčná ponuka, ktorú predkladá dominantný operátor je podľa vyjadrení niektorých alternatívcov po odbornej stránke pomerne dobre zvládnutá, no vyčítajú jej značnú komplikovanosť a zložitosť. Ak sa hovorí o dohode, potom to platí predovšetkým v oblasti právnej, technickej a ekonomickej. Definovaných je zhruba 10 bodov, na ktoré majú obe strany svoj názor, ide predovšetkým o oblasť obchodnú a v týchto bodoch musí povedať rozhodujúce slovo regulátor.

Kto si bude môcť vybrať

Bežný bytový klient čaká na možnosť voľby či stálej predvoľby operátora. Takáto možnosť patrí medzi najdôležitejšie prvky liberalizácie. Umožňuje smerovať konkrétne volanie alebo všetky volania cez operátora, ktorého si zákazník vyberie. Pred číslom volanej stanice stačí zadať kód operátora, s ktorým má zákazník uzavretú zmluvu a volanie bude účtované na účte od tohto operátora. Bez prepojenia sietí to však možné nie je. Bývalý štátny monopol investoval nemalé peniaze do modernizácie svojej siete, čo by sa malo odraziť v jej plnej digitalizácii do konca kalendárneho roka. Aj to je voda na mlyn alternatívcom, ktorí tvrdia, bez plnej digitalizácie siete nie je možné poskytovať službu voľby operátora na základe zadania predvoľby. Na druhej strane bytoví zákazníci nie sú práve tí, čo by mali takú prevádzku, na ktorej by sa dal postaviť obchod. Omnoho lukratívnejšia je firemná klientela, ku ktorej sa už oplatí vybudovať vlastnú telekomunikačnú linku. S voľbou operátora úzko súvisí prenositeľnosť čísla. Každý operátor telefónnej služby má sady čísel, ktoré prideľuje klientom. Preto, ak sa klient rozhodne zmeniť operátora, musí tiež zmeniť číslo. Ak by však bola možná prenositeľnosť čísla, číslo by zostalo aj po zmene operátora, nie však z fixného na mobilného a naopak. Aj keď po právnej stránke je prenositeľnosť čísla možná od vstupu do EÚ, technicky doriešená nie je. Do úvahy prichádza niekoľko riešení. Jedným z nich je databáza čísel, ktorú spravuje tretia strana a na jej prevádzku prispievajú operátori. Opäť však chýba dohoda, pretože zatiaľ nie je pripravená žiadna presná koncepcia.

Posledná míľa

V súvislosti s liberalizáciou sa hovorí aj o prenajímaní miestneho vedenia. Prístup k účastníckemu (miestnemu) vedeniu znamená, že dominantný operátor umožní iným konkurentom prístup k vedeniam od koncovej telefónnej stanice až po prvú ústredňu. Operátor si vedenie prenajíma od jeho majiteľa za cenu vypočítanú regulátorom a zákazník má zmluvný vzťah iba s novým operátorom, ktorý mu prostredníctvom tohto vedenia môže poskytovať aj úplne iné služby, ako doterajší operátor. V súčasnosti je však najskôr potrebné dohodnúť sa na prepojení. Uvoľneniu miestneho vedenia rovnako budú predchádzať rokovania ako tomu je pri referenčnej ponuke prepojenia. Miestne vedenia budú dôležité predovšetkým pre rozvoj vysokorýchlostného prístupu do internetu, čo si uvedomuje operátor fixnej siete už dnes. Staviť na dáta je celosvetový trend, keďže hlas, ako komodita sa postupne dostane do ústrania. Podľa predpovedí bude cez telefónnu linku prioritne ponúkaný dátový prenos, pričom hlas sa stane len akýmsi bonusom. Medené drôtiky natiahnuté takmer do každého bytu tak pomaly získavajú nový rozmer. Ak sa podarí zaradiť do ponuky služby atraktívnejšie ako telefonovanie, otvorí sa priestor na získanie nových zákazníkov. Nemusí to byť práve internet, ale napríklad distribúcia televízneho signálu alebo dokonca filmy na želanie.

