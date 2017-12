E-mail: príliš veľa dobrého škodí?

E-mail je považovaný za jeden zo základných nástrojov novej ekonomiky. Stal sa kľúčovým nástrojom komunikácie pre mnohé organizácie a jednotlivcov. Používame ho, pretože robí komunikáciu efektívnejšou a lacnejšou. Existujú však signály, že elektronická ..

14. nov 2001 o 22:30

Nevyžiadané reklamné e-maily nás stoja čas aj peniaze.

E-mail je považovaný za jeden zo základných nástrojov novej ekonomiky. Stal sa kľúčovým nástrojom komunikácie pre mnohé organizácie a jednotlivcov. Používame ho, pretože robí komunikáciu efektívnejšou a lacnejšou. Existujú však signály, že elektronická pošta je dobrou pomôckou aj pre úplne zbytočnú komunikáciu. Stáva sa e-mail skôr brzdou, ako akcelerátorom efektivity?

Pred niekoľkými týždňami som dostal od priateľa e-mailom reakciu na článok o paradoxe produktivity. Popisoval v ňom rozhovor so zamestnancom firmy Aldi, ktorá je veľmi úspešnou maloobchodnou sieťou. V jeho správe som čítal: „Žiaden zo zamestnancov firmy nemá povolenú elektronickú poštu. Celá firma funguje len pomocou telefónov a faxov. Prečo? E-mail nezvyšuje produktivitu.“

Moja okamžitá reakcia bola: ako to dokážu? Ja žijem vďaka e-mailu. Bez neho by som bol úplne odrezaný od sveta. To však zjavne nie je prípad Aldi. A ich názor, že e-mail nezvyšuje produktivitu, je podporený mnohými štúdiami a správami.

V septembri 2001 IDC predpovedá, že do roku 2005 bude na svete 1,2 miliardy e-mailových schránok; v roku 2000 ich bolo 505 miliónov. O štyri roky by si mali ľudia navzájom posielať každý deň 36 miliárd e-mailových správ.

V júli 2001 Ferris Research predpovedal, že v tomto roku vzrastie počet e-mailov prijatých bežným zamestnancom firmy o 50 percent a v roku 2002 o ďalších 35-50 percent.

V tom istom čase štúdia Gartner upozorňuje, že priemerný zamestnanec firmy dostane každý deň 22 e-mailov a ich vybavovaním strávi 49 minút. Množstvo z týchto e-mailových správ je pritom bezcenných. Správa porovnáva neproduktívny e-mail so zabitím inak užitočným ohňom. „Je to ako oxid uhoľnatý. Nevidíte ho, necítite ho…“

Podľa prieskumu Support.com medzi IT profesionálmi z mája tohto roku spôsobuje e-mailový softvér viac problémov, ako ktorékoľvek iné aplikácie.

Stal sa internet trójskym koňom preťaženia informáciami?

Milióny ľudí sa učia pracovať s e-mailom a webovými stránkami a veria, že im to pomôže zvýšiť produktivitu. A milióny ľudí sú pri tom podvedené.

Jadrom problému je chybné myslenie o informáciách a komunikácii. V hĺbke mysle sme mnohí stále presvedčení, že viac znamená lepšie. Ako je možné, že keď požiadate sto ľudí, aby napísali článok s tisíc slovami, 80 z nich napíše viac než tisíc, 18 presne tisíc a len dvaja menej?

Komunikácia nie je spotrebný materiál. Viac komunikácie nepomáha, ale naopak znižuje produktivitu. Viac informácií znamená viac premrhaného času.

Svet si dávno uvedomil, že Zem nemôže uniesť 20 miliárd ľudí a preto sa snaží robiť opatrenia na zastavenie populačného rastu.

Svet obchodu nemôže uniesť 36 miliárd e-mailových správ denne. Je čas, aby sme stanovili obmedzenia - a v niektorých prípadoch aj tresty pre tých, ktorí upchávajú informačné tepny nášho sveta.

GERRY MCGOVERN, www.gerrymcgovern.com

(Text bol uverejnený v e-mailovom časopise New Thinking, objednať si ho môžete zaslaním prázdneho e-mailu na adresu new-thinking-join-request@list.adventive.com.)